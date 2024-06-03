В ГАИ назвали города ХМАО, где дети чаще всего становятся жертвами ДТП

В Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Об этом на пресс-конференции рассказал замначальника ГАИ УМВД по ХМАО Артем Карика, передает журналист URA.RU.
«ДТП с детьми чаще происходят в населенных пунктах, чем на загородных автомобильных дорогах. Чем больше населенный пункт — тем больше ДТП. Основная часть — это Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск», — рассказал Артем Карика. Однако самые тяжкие ДТП происходят за городом: две смертельных аварии с участие детей произошли на трассах в Сургутском и Октябрьском районах.
Ранее в Госавтоинспекции ХМАО назвали самые распространенные причины ДТП с детьми. Чаще всего аварии происходят из-за выезда водителей на встречную полосу.
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