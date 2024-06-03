Бузова оправдалась за выступление в трусах

Бузова: я живу и работаю во благо родины
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Ольга Бузова заявила, что всегда переживает в моменты, когда кому-то некомфортно
Ольга Бузова заявила, что всегда переживает в моменты, когда кому-то некомфортно Фото:

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала свое выступление в откровенном наряде на фестивале. Она пояснила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые и отметила, что у фестиваля было возрастное ограничение. Тем не менее, Ольга принесла извинения. 

«Я 7 лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Я всегда переживаю, если кому то плохо, или не комфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — написала Бузова в своем telegram-канале. 

Она подчеркнула, что в этом году она, оставаясь верной себе, вышла на сцену в новом ярком наряде, так как сцена — это часть её жизни, и она тщательно готовится к выступлениям. Бузова отметила, что она всегда несет любовь и добро, живет и работает во благо родины. В завершение телеведущая выразила любовь к своим поклонникам.

Ольгу Бузову проверят по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. Жалоба на артистку была оставлена в комментариях к публикации Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте». Марина Ефремова потребовала провести проверку и привлечь к ответственности организаторов «голой вечеринки 2», в которой якобы участвовала Бузова.

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Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала свое выступление в откровенном наряде на фестивале. Она пояснила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые и отметила, что у фестиваля было возрастное ограничение. Тем не менее, Ольга принесла извинения.  «Я 7 лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Я всегда переживаю, если кому то плохо, или не комфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — написала Бузова в своем telegram-канале.  Она подчеркнула, что в этом году она, оставаясь верной себе, вышла на сцену в новом ярком наряде, так как сцена — это часть её жизни, и она тщательно готовится к выступлениям. Бузова отметила, что она всегда несет любовь и добро, живет и работает во благо родины. В завершение телеведущая выразила любовь к своим поклонникам. Ольгу Бузову проверят по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. Жалоба на артистку была оставлена в комментариях к публикации Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте». Марина Ефремова потребовала провести проверку и привлечь к ответственности организаторов «голой вечеринки 2», в которой якобы участвовала Бузова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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