Бузова оправдалась за выступление в трусах

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала свое выступление в откровенном наряде на фестивале. Она пояснила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые и отметила, что у фестиваля было возрастное ограничение. Тем не менее, Ольга принесла извинения.
«Я 7 лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Я всегда переживаю, если кому то плохо, или не комфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — написала Бузова в своем telegram-канале.
Она подчеркнула, что в этом году она, оставаясь верной себе, вышла на сцену в новом ярком наряде, так как сцена — это часть её жизни, и она тщательно готовится к выступлениям. Бузова отметила, что она всегда несет любовь и добро, живет и работает во благо родины. В завершение телеведущая выразила любовь к своим поклонникам.
Ольгу Бузову проверят по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. Жалоба на артистку была оставлена в комментариях к публикации Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте». Марина Ефремова потребовала провести проверку и привлечь к ответственности организаторов «голой вечеринки 2», в которой якобы участвовала Бузова.
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