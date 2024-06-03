03 июня 2024

Пермский военный приехал в отпуск и забил своего деда до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, военная форма, руки
На момент преступления военный находился в отпуске Фото:

Контрактник из Пермского края приехал домой на время отпуска и до смерти забил своего дедушку. Причиной такой агрессии стало то, что дед оскорбил супругу внука. Об этом сообщается в решении Пермского гарнизонного военного суда, которое есть в распоряжении URA.RU

Во время совершения преступления пермяк, проходящий службу по контракту, находился в отпуске. Он приехал в гости к своему дедушке, с которым стал распивать алкоголь. «Дед оскорбил супругу военного в нецензурной форме, из-за чего контрактник набросился на него и стал избивать кулаками, а когда дед упал, то пнул его по голове. От полученных ударов пенсионер скончался, а внук вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — говорится в решении суда.

Во время заседаний родители контрактника, выступая свидетелями, заявили, что на фоне выпитого алкоголя погибший действительно становился конфликтным и мог оскорбить своих родственников. Сам же подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что преступник женат, воспитывает маленького ребенка, воевал в Сирии и имеет ведомственные награды, суд отправил его в колонию строгого режима на четыре года. Также пермяк будет лишен воинского звания.

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Контрактник из Пермского края приехал домой на время отпуска и до смерти забил своего дедушку. Причиной такой агрессии стало то, что дед оскорбил супругу внука. Об этом сообщается в решении Пермского гарнизонного военного суда, которое есть в распоряжении URA.RU Во время совершения преступления пермяк, проходящий службу по контракту, находился в отпуске. Он приехал в гости к своему дедушке, с которым стал распивать алкоголь. «Дед оскорбил супругу военного в нецензурной форме, из-за чего контрактник набросился на него и стал избивать кулаками, а когда дед упал, то пнул его по голове. От полученных ударов пенсионер скончался, а внук вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — говорится в решении суда. Во время заседаний родители контрактника, выступая свидетелями, заявили, что на фоне выпитого алкоголя погибший действительно становился конфликтным и мог оскорбить своих родственников. Сам же подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что преступник женат, воспитывает маленького ребенка, воевал в Сирии и имеет ведомственные награды, суд отправил его в колонию строгого режима на четыре года. Также пермяк будет лишен воинского звания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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