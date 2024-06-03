Пермский военный приехал в отпуск и забил своего деда до смерти

04 июня 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

На момент преступления военный находился в отпуске Фото: Илья Московец © URA.RU Контрактник из Пермского края приехал домой на время отпуска и до смерти забил своего дедушку. Причиной такой агрессии стало то, что дед оскорбил супругу внука. Об этом сообщается в решении Пермского гарнизонного военного суда, которое есть в распоряжении URA.RU Во время совершения преступления пермяк, проходящий службу по контракту, находился в отпуске. Он приехал в гости к своему дедушке, с которым стал распивать алкоголь. «Дед оскорбил супругу военного в нецензурной форме, из-за чего контрактник набросился на него и стал избивать кулаками, а когда дед упал, то пнул его по голове. От полученных ударов пенсионер скончался, а внук вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — говорится в решении суда. Во время заседаний родители контрактника, выступая свидетелями, заявили, что на фоне выпитого алкоголя погибший действительно становился конфликтным и мог оскорбить своих родственников. Сам же подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что преступник женат, воспитывает маленького ребенка, воевал в Сирии и имеет ведомственные награды, суд отправил его в колонию строгого режима на четыре года. Также пермяк будет лишен воинского звания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контрактник из Пермского края приехал домой на время отпуска и до смерти забил своего дедушку. Причиной такой агрессии стало то, что дед оскорбил супругу внука. Об этом сообщается в решении Пермского гарнизонного военного суда, которое есть в распоряжении URA.RU Во время совершения преступления пермяк, проходящий службу по контракту, находился в отпуске. Он приехал в гости к своему дедушке, с которым стал распивать алкоголь. «Дед оскорбил супругу военного в нецензурной форме, из-за чего контрактник набросился на него и стал избивать кулаками, а когда дед упал, то пнул его по голове. От полученных ударов пенсионер скончался, а внук вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — говорится в решении суда. Во время заседаний родители контрактника, выступая свидетелями, заявили, что на фоне выпитого алкоголя погибший действительно становился конфликтным и мог оскорбить своих родственников. Сам же подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что преступник женат, воспитывает маленького ребенка, воевал в Сирии и имеет ведомственные награды, суд отправил его в колонию строгого режима на четыре года. Также пермяк будет лишен воинского звания.