Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине

Удар был выполнен при помощи ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Береговые ракетные комплексы «Бастион», принадлежащие Черноморскому флоту, нанесли удар по объектам ВСУ на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что все цели были поражены.
«Расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины», — сообщает российское военное ведомство, передает заявление ТАСС. В МО РФ рассказали, что операция закончилась успешным поражением всех целей, которых было множество.
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