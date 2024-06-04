Генпрокуратура требует отдать государству велотрек с Олимпиады-80

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Генпрокуратура хочет изъять здание велотрека, принадлежащее Московской федерации профсоюзов Фото:

Генпрокуратура хочет изъять здание велотрека, которое принадлежит Московской федерации профсоюзов. Соответствующая карточка дела опубликована в базе Арбитражного суда Москвы.

«Генпрокуратура РФ <…> подала иск в Арбитражный суд Москвы к АО „Спортивный центр профсоюзов ‚Крылатское‘“ (СЦП „Крылатское“) с требованием изъять из чужого незаконного владения здание велотрека», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на базу арбитражного суда. Иск Генпрокуратурой подан 29 мая.

Ведомство также запросило арест имущества и запрет на распоряжение им для руководителей СЦП. Но суд пришел к выводу, что арест и запрет на распоряжение имуществом чрезмерны. Они помешали бы повседневному использованию велотрека и лишили бы собственника основных прав, таких как владение и пользование, в период рассмотрения спора.

Велотрек построили к Олимпиаде 1980 года. Его общая площадь превышает 42 тысячи квадратных метров.

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Генпрокуратура хочет изъять здание велотрека, которое принадлежит Московской федерации профсоюзов. Соответствующая карточка дела опубликована в базе Арбитражного суда Москвы. «Генпрокуратура РФ <…> подала иск в Арбитражный суд Москвы к АО „Спортивный центр профсоюзов ‚Крылатское‘“ (СЦП „Крылатское“) с требованием изъять из чужого незаконного владения здание велотрека», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на базу арбитражного суда. Иск Генпрокуратурой подан 29 мая. Ведомство также запросило арест имущества и запрет на распоряжение им для руководителей СЦП. Но суд пришел к выводу, что арест и запрет на распоряжение имуществом чрезмерны. Они помешали бы повседневному использованию велотрека и лишили бы собственника основных прав, таких как владение и пользование, в период рассмотрения спора. Велотрек построили к Олимпиаде 1980 года. Его общая площадь превышает 42 тысячи квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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