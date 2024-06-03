Общество ЖКХ и Городская среда На 24 участках улиц в Челябинске ремонтируют дороги 04 июня 2024 в 10:41 Размер текста - 17 + В городе ограничено движение на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» ведутся работы на 24 объектах улично-дорожной сети. В том числе ремонтируются трамвайные пути, продолжается строительство магистралей, сообщили в пресс-службе мэрии. «Продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения», — сообщили в пресс-службе мэрии. На данный момент продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция Гранитной. Ведутся подготовительные работы по строительству улицы Бобруйской и путепроводу через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово. Из-за капремонта трамвайных путей ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и заранее планировать маршруты, а также отнестись к временным трудностям с пониманием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» ведутся работы на 24 объектах улично-дорожной сети. В том числе ремонтируются трамвайные пути, продолжается строительство магистралей, сообщили в пресс-службе мэрии. «Продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения», — сообщили в пресс-службе мэрии. На данный момент продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция Гранитной. Ведутся подготовительные работы по строительству улицы Бобруйской и путепроводу через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово. Из-за капремонта трамвайных путей ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и заранее планировать маршруты, а также отнестись к временным трудностям с пониманием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям