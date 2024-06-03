03 июня 2024

На 24 участках улиц в Челябинске ремонтируют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ремонт дороги, объезд дороги, ремонтные дороги
В городе ограничено движение на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте Фото:

В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» ведутся работы на 24 объектах улично-дорожной сети. В том числе ремонтируются трамвайные пути, продолжается строительство магистралей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения», — сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция Гранитной. Ведутся подготовительные работы по строительству улицы Бобруйской и путепроводу через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово.

Из-за капремонта трамвайных путей ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и заранее планировать маршруты, а также отнестись к временным трудностям с пониманием.

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В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» ведутся работы на 24 объектах улично-дорожной сети. В том числе ремонтируются трамвайные пути, продолжается строительство магистралей, сообщили в пресс-службе мэрии. «Продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения», — сообщили в пресс-службе мэрии. На данный момент продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция Гранитной. Ведутся подготовительные работы по строительству улицы Бобруйской и путепроводу через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово. Из-за капремонта трамвайных путей ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте. Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и заранее планировать маршруты, а также отнестись к временным трудностям с пониманием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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