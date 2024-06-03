03 июня 2024

Власти обещают исправить ошибку на памятнике героям СВО в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ошибка, допущенная в надписи на мемориале героям СВО, будет исправлена
Ошибка, допущенная в надписи на мемориале героям СВО, будет исправлена Фото:

Ошибка на мемориале в честь участников спецоперации в Перми будет исправлена. Об этом URA.RU рассказали в администрации Кировского района города, где установлен памятник.

«Ошибку в надписи подрядчик устранит в ближайшее время», — сообщили URA.RU в районной администрации. Мемориал, ставший частью Аллеи памяти, был открыт 3 июня на Кировоградской, 26.

Инициатива установки памятника принадлежит маме погибшего участника СВО Дмитрия Лашова Елене Беляевой. Ошибку в надписи на мемориале заметили читатели URA.RU.

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Ошибка на мемориале в честь участников спецоперации в Перми будет исправлена. Об этом URA.RU рассказали в администрации Кировского района города, где установлен памятник. «Ошибку в надписи подрядчик устранит в ближайшее время», — сообщили URA.RU в районной администрации. Мемориал, ставший частью Аллеи памяти, был открыт 3 июня на Кировоградской, 26. Инициатива установки памятника принадлежит маме погибшего участника СВО Дмитрия Лашова Елене Беляевой. Ошибку в надписи на мемориале заметили читатели URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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