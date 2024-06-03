Власти обещают исправить ошибку на памятнике героям СВО в Перми

Ошибка, допущенная в надписи на мемориале героям СВО, будет исправлена
Ошибка на мемориале в честь участников спецоперации в Перми будет исправлена. Об этом URA.RU рассказали в администрации Кировского района города, где установлен памятник.
«Ошибку в надписи подрядчик устранит в ближайшее время», — сообщили URA.RU в районной администрации. Мемориал, ставший частью Аллеи памяти, был открыт 3 июня на Кировоградской, 26.
Инициатива установки памятника принадлежит маме погибшего участника СВО Дмитрия Лашова Елене Беляевой. Ошибку в надписи на мемориале заметили читатели URA.RU.
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