03 июня 2024

Прокуратура нашла нарушения в работе в популярном кафе в аэропорту Ханты-Мансийска

В Travelers coffee в Ханты-Мансийске продукты хранились с нарушением правил
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокурор поручил директорам общепитов в аэропорту Ханты-Мансийска устранить нарушения
Прокурор поручил директорам общепитов в аэропорту Ханты-Мансийска устранить нарушения Фото:

Транспортная прокуратура нашла нарушения в части хранения продуктов в заведении Travelers coffee, которое находится в аэропорту Ханты-Мансийска. Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.

«В Travelers coffee на первом этаже здания аэропорта выявлены нарушения санитарного законодательства в части хранения продуктов, товарного соседства, несоответствия температурного режима, отсутствия маркировки некоторых продуктов и иные», – сообщает ведомство. В других точках общепита были выявлены нарушения в учете поступающей продукции и ведении санитарных книжек.

Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура ХМАО проверит инцидент с кошкой, погибшей в самолете. Животное погибло на борту авиакомпании Utair.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная прокуратура нашла нарушения в части хранения продуктов в заведении Travelers coffee, которое находится в аэропорту Ханты-Мансийска. Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале. «В Travelers coffee на первом этаже здания аэропорта выявлены нарушения санитарного законодательства в части хранения продуктов, товарного соседства, несоответствия температурного режима, отсутствия маркировки некоторых продуктов и иные», – сообщает ведомство. В других точках общепита были выявлены нарушения в учете поступающей продукции и ведении санитарных книжек. Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура ХМАО проверит инцидент с кошкой, погибшей в самолете. Животное погибло на борту авиакомпании Utair.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...