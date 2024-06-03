Прокуратура нашла нарушения в работе в популярном кафе в аэропорту Ханты-Мансийска

Транспортная прокуратура нашла нарушения в части хранения продуктов в заведении Travelers coffee, которое находится в аэропорту Ханты-Мансийска. Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.
«В Travelers coffee на первом этаже здания аэропорта выявлены нарушения санитарного законодательства в части хранения продуктов, товарного соседства, несоответствия температурного режима, отсутствия маркировки некоторых продуктов и иные», – сообщает ведомство. В других точках общепита были выявлены нарушения в учете поступающей продукции и ведении санитарных книжек.
Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура ХМАО проверит инцидент с кошкой, погибшей в самолете. Животное погибло на борту авиакомпании Utair.
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