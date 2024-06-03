Рост стоимости «квадрата» жилья в новостройках не решает ипотечные проблемы ЯНАО

Минстрой РФ рассчитал официальную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал года. Для Ямало-Ненецкого автономного округа она выросла со 128 тысяч рублей до 177 тысяч рублей, следует из документов министерства. Как считают ямальские риэлторы, существенный прирост стоимости «квадрата» по-прежнему отстает от реальных цен на жилье в городах ЯНАО, что мешает северянам купить квартиру по Арктической ипотеке.
По данным Минстроя России, официальная стоимость квадратного метра в ЯНАО в третьем квартале 2024 года остается почти самой высокой в стране. Цена выросла со 128 тысяч до 177 тысяч рублей. По России жилье дороже только на Чукотке, где один квадрат в новостройках оценивается в 234 тысячи рублей.
Между тем, ценовое преимущество по-прежнему не позволяет ямальцам приобрести квартиру по Арктической ипотеке. Особенно это касается жителей Нового Уренгоя и Салехарда, где стоимость самого дешевого квадратного метра начинается от 195 тысяч рублей, а в новостройках класса «комфорт» доходит почти до 210 тысяч рублей.
»В Новом Уренгое на данный момент нет возможности приобрести квартиру в новостройке по Арктической ипотеке, так как не проходим по квадратному метру», — говорит ипотечный брокер компании «Этажи» Анжела Билык. К тому же, выбор новостроек, в том числе эконом класса, в Новом Уренгое и Салехарде сравнительно невелик, а квартиры в них довольно быстро раскупаются.
Ранее URA.RU рассказывало, почему анонсированные депутатами изменения, внесенные в Арктическую ипотеку для жителей Ямала и других северных территорий, не решили проблему ее доступности. Даже в Новом Уренгое, почти единственном городе округа, где жилье возводится жилыми комплексами и регулярно, Арктическая ипотека остается недоступной по причине высокого процента первоначального взноса.
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