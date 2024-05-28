Арктическая ипотека в ЯНАО: почему воспользоваться ею по-прежнему трудно

Анонсированные депутатами изменения, внесенные в арктическую ипотеку для жителей Ямала и других северных территорий, не решили проблему ее доступности. Изменение методики расчета стоимости квадратного метра не отменяет других трудностей, например, условий банков, требующих поручителей, если сумма займа выше шести млн рублей, а также необходимости внесения 20% первоначального взноса, что неподъемно для заемщиков, не имеющих миллионных накоплений. В трудностях арктической ипотеки на Ямале совместно со специалистами компании «Этажи» разбиралось URA.RU.
Арктическая ипотека рассчитана прежде всего для тех, кто покупает жилье в новостройках или намеревается приобрести (или построить) частный дом. «Вторичка» рассматривается только в том случае, если она находится в сельской местности или в моногородах. Это условие практически лишает возможности участия ямальцев в госпрограмме, так как девелоперы заходят в города округа не так активно, как хотелось бы. А «вторичка» в селах устраивает далеко не всех.
Даже в Новом Уренгое, почти единственном городе округа, где жилье возводится жилыми комплексами и регулярно, арктическая ипотека остается недоступной по причине высокого процента первоначального взноса. Минимальный первый взнос по всем льготным ипотечным программам с сентября 2023 года составляет в России 20%. Если двухкомнатная квартира на этапе застройки стоит 10 — 12 млн рублей, то размер первоначального взноса для ямальца составит от двух до 2,4 млн рублей.
К тому же, реальная стоимость квадратного метра в строящемся жилье слишком высока для большинства заемщиков Ямала. Особенно это касается молодых семей, как правило, еще не имеющих крупных накоплений.
"Самый дешевый квадратный метр в Новом Уренгое сегодня стоит 195 тысяч рублей», — рассказывают в агентстве недвижимости «Этажи». А по данным портала «Циан», один из ведущих девелоперов из Тюмени предлагает в газовой столице Ямала квартиры по цене 208 тысяч рублей за квадратный метр.
Поэтому северяне активно интересуются арктической ипотекой при строительстве частного дома с участием подрядной организации. Но такие сделки проходят тяжелее и дольше, чем со «вторичкой», утверждает ипотечный брокер компании «Этажи» Анжела Билык.
Есть и другие подводные камни. Арктическую ипотеку в Новом Уренгое выдают пока только «Сбербанк» и «ДОМ.РФ». Как недавно выяснили риелторы, если сумма, которую заемщик собирается взять в «Сбербанке», выше шести млн рублей, то обязательно необходимо привлекать платежеспособного поручителя, — даже если в сделке участвует созаемщик.
«Это часто является проблемой для клиента. Как для созаемщика, так и для поручителя впоследствии возникает ограничение на приобретение любой льготной ипотеки», — говорит Анжела Билык.
Ранее депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Погорелый сообщил, что проблема с арктической ипотекой на Ямале наконец решена. «Приказом Минстроя России утверждена новая методика: для арктических регионов средняя рыночная стоимость „квадрата“ будет равна средней цене квадратного метра на рынке первичного жилья по данным Росстата», — сообщил депутата в своем telegram-канале.
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