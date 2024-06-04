Минобороны: в ДНР группировка «Юг» уничтожила около 500 бойцов ВСУ за сутки

В ДНР нанесли удар по скоплениям ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы российской группировки «Юг» улучшили положение на фронте, уничтожив за сутки 470 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в сводке Министерства обороны РФ.
Военные южной группировки улучшили положение по переднему краю фронта. Также по ВСУ было нанесено огневое поражение близ пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое в ДНР. «Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 „Мста-Б“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
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