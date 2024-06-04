Ирина Текслер рассказала, как на фестивале родители узнали пол будущего ребенка. Фото

04 июня 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

В Челябинске на фестивале самым трогательным моментом стало то, как семья Афанасьевых узнала пол будущего ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на III фестивале «Единорожок» 2024 самым трогательным моментом стало событие, связанное с семьей Афанасьевых. Папа Дмитрий, мама Самира, дочь Виктория вышли на сцену, где под обратный отсчет всех гостей фестиваля губернатор Алексей Текслер с супругой сняли блестящую обертку с огромного мороженого, так узнали пол малыша, рассказала в социальных сетях первая леди региона. «Самый трогательный момент III Фестиваля мороженого „Единорожок“ 2024. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером мы пригласили семью на сцену и под обратный отсчет всех гостей фестиваля сняли блестящую обертку мороженого! Слезы счастья были не только у родителей, но и у нас, и у всех присутствующих. Всегда очень радостно и трогательно стать частью счастливого события», — поделилась в соцсетях в контакте Ирина Текслер. Жена губернатора подчеркнула, что год семьи и день защиты детей — прекрасный повод, чтобы семейная пара в торжественной обстановке семейного фестиваля «Единорожок» узнала, кто же вскоре у них появится на свет — мальчик или девочка. На скрининге врача попросили не говорить пол сразу, а передать ответ в конверте организаторам фестиваля. Было решено, что в кабинете УЗИ не самая захватывающая обстановка, в которой можно узнать пол будущего ребенка. Тем более — мама и старшая дочь хотели, чтобы родилась девочка. А папа был не против мальчика. В результате семью пригласили на сцену, с мороженого порвали обертку и узнали пол малыша. Первая леди региона рассказала, насколько радостно и трогательно ей было стать частью счастливого события. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой пригласили семью Афанасьевых на сцену и под обратный отсчет всех гостей Фестиваля сняли блестящую обертку с огромного мороженого Фото: соцсети «в контакте» Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на III фестивале «Единорожок» 2024 самым трогательным моментом стало событие, связанное с семьей Афанасьевых. Папа Дмитрий, мама Самира, дочь Виктория вышли на сцену, где под обратный отсчет всех гостей фестиваля губернатор Алексей Текслер с супругой сняли блестящую обертку с огромного мороженого, так узнали пол малыша, рассказала в социальных сетях первая леди региона. «Самый трогательный момент III Фестиваля мороженого „Единорожок“ 2024. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером мы пригласили семью на сцену и под обратный отсчет всех гостей фестиваля сняли блестящую обертку мороженого! Слезы счастья были не только у родителей, но и у нас, и у всех присутствующих. Всегда очень радостно и трогательно стать частью счастливого события», — поделилась в соцсетях в контакте Ирина Текслер. Жена губернатора подчеркнула, что год семьи и день защиты детей — прекрасный повод, чтобы семейная пара в торжественной обстановке семейного фестиваля «Единорожок» узнала, кто же вскоре у них появится на свет — мальчик или девочка. На скрининге врача попросили не говорить пол сразу, а передать ответ в конверте организаторам фестиваля. Было решено, что в кабинете УЗИ не самая захватывающая обстановка, в которой можно узнать пол будущего ребенка. Тем более — мама и старшая дочь хотели, чтобы родилась девочка. А папа был не против мальчика. В результате семью пригласили на сцену, с мороженого порвали обертку и узнали пол малыша. Первая леди региона рассказала, насколько радостно и трогательно ей было стать частью счастливого события.