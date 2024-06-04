Известный челябинский писатель Олег Рой уже 13 лет скорбит по своему погибшему сыну

Писатель Олег Рой (настоящее имя Олег Резепкин), родившийся в Магнитогорске Челябинской области, поделился тем, что не может справиться с переживаниями по поводу потери сына Евгения, который погиб в возрасте 18 лет. Трагедия произошла 13 лет назад. Теперь раз в неделю могилу Евгения прибирает специальный человек, который к тому же отправляет фотоотчет писателю.
«Я стараюсь не сойти с ума, поэтому я пишу, общаюсь с детьми. Последняя фотография, которая сегодня мне пришла на телефон — это фото могилы моего сына. Так происходит каждую неделю уже на протяжении 13 лет. Каждую неделю я смотрю на фотографии с ним», — сообщил изданию Womanhit Рой.
Сын Олега Роя от первого брака Евгений погиб случайно. Он выпал из окна, когда наряжал елку. Писатель посвятил серию книг «Хранители» памяти своего старшего сына. Он также выразил надежду на возможность испытать радость отцовства вновь, через роль дедушки. Ведь от второго брака у Роя есть взрослые дочь и сын.
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