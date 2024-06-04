Женщины Кубани просят Киркорова отозвать иску к Успенской

Группа российских женщин-предпринимателей из Кубани подала групповое обращение в адрес российского артиста Филиппа Киркоров. Они просят того отозвать свой иск в адрес певицы Любови Успенской. Ранее Киркоров подал иск в суд с целью взыскать с артистки 10 миллионов рублей. Причиной послужили слова Успенской в одном из интервью, когда она назвала артиста женоненавистником, а также обвинила во лжи.
«Уважаемый Филипп Бедросович, от лица женщин-предпринимателей Кубани очень просим вас отозвать свой иск к Любови Залмановне. Учтивая, какая ситуация сейчас происходит в стране, мы считаем, что вашу энергию можно направить в более полезное и мирное русло», — обратились женщины к Киркорову. Видео с обращением размещено в соцсетях.
Ранее в интервью российской журналистки Алене Жигаловой Успенская нелицеприятно высказалась в адрес Киркорова. Она назвала его женоненавистником, когда тот встал на сторону хирурга Тимура Хайдарова, на деятельность которого массово жаловались женщины. В свою очередь Киркоров называл Успенскую попрошайкой. Тогда Успенская сама отправила в адрес артиста досудебную претензию. В Замоскворецком суде 6 июня должно состояться очередное заседание по делу Киркорова и Успенской.
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