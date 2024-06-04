В Екатеринбурге будут демонстрировать платья и пикантные наряды советских дам. Фото

Музей советского быта стал резидентом креативного кластера «Л52» в Екатеринбурге
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Пространство Отдел советской моды в Л52. Екатеринбург
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Музей советского быта «Сделано в СССР», который весной был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новое пространство. Площадка стала резидентом креативного кластера «Л52», который открылся для всех екатеринбуржцев в 2022 году, — здесь команда разместила один из своих крупных отделов, посвященный советской моде, передает корреспондент URA.RU.

«У нас просто очень много идей и экспонатов, поэтому мы стараемся постоянно ввязываться в новые проекты. Я думаю, что это не последний проект. Впереди нас ждет еще много всего интересного», — заинтриговала публику в начале мероприятия директор Музея советского быта Ирина Светоносова.

«Отдел советской моды» представляет собой небольшую площадку, где представлена коллекция одежды от 1950-х до 1990-х годов. Здесь можно найти цветастые платья, плащи, пиджаки, головные уборы, обувь, а под потолком игриво висит нижнее белье и чулки. В пространстве посетители смогут ознакомиться, каким модным тенденциям следовали советские женщины, где создавали свои наряды и как пытались приукрасить простую одежду с помощью вышивки.

В начале февраля стало известно, что Музей советского быта «Сделано в СССР» может закрыться из-за смены собственника помещения. В итоге команда нашла место в Городке чекистов, но с некоторыми вещами планировали расставаться.

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Музей советского быта «Сделано в СССР», который весной был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новое пространство. Площадка стала резидентом креативного кластера «Л52», который открылся для всех екатеринбуржцев в 2022 году, — здесь команда разместила один из своих крупных отделов, посвященный советской моде, передает корреспондент URA.RU. «У нас просто очень много идей и экспонатов, поэтому мы стараемся постоянно ввязываться в новые проекты. Я думаю, что это не последний проект. Впереди нас ждет еще много всего интересного», — заинтриговала публику в начале мероприятия директор Музея советского быта Ирина Светоносова. «Отдел советской моды» представляет собой небольшую площадку, где представлена коллекция одежды от 1950-х до 1990-х годов. Здесь можно найти цветастые платья, плащи, пиджаки, головные уборы, обувь, а под потолком игриво висит нижнее белье и чулки. В пространстве посетители смогут ознакомиться, каким модным тенденциям следовали советские женщины, где создавали свои наряды и как пытались приукрасить простую одежду с помощью вышивки. В начале февраля стало известно, что Музей советского быта «Сделано в СССР» может закрыться из-за смены собственника помещения. В итоге команда нашла место в Городке чекистов, но с некоторыми вещами планировали расставаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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