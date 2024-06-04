В Екатеринбурге будут демонстрировать платья и пикантные наряды советских дам. Фото

Музей советского быта стал резидентом креативного кластера «Л52» в Екатеринбурге

04 июня 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Пространство уже доступно для посещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музей советского быта «Сделано в СССР», который весной был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новое пространство. Площадка стала резидентом креативного кластера «Л52», который открылся для всех екатеринбуржцев в 2022 году, — здесь команда разместила один из своих крупных отделов, посвященный советской моде, передает корреспондент URA.RU. «У нас просто очень много идей и экспонатов, поэтому мы стараемся постоянно ввязываться в новые проекты. Я думаю, что это не последний проект. Впереди нас ждет еще много всего интересного», — заинтриговала публику в начале мероприятия директор Музея советского быта Ирина Светоносова. «Отдел советской моды» представляет собой небольшую площадку, где представлена коллекция одежды от 1950-х до 1990-х годов. Здесь можно найти цветастые платья, плащи, пиджаки, головные уборы, обувь, а под потолком игриво висит нижнее белье и чулки. В пространстве посетители смогут ознакомиться, каким модным тенденциям следовали советские женщины, где создавали свои наряды и как пытались приукрасить простую одежду с помощью вышивки. В начале февраля стало известно, что Музей советского быта «Сделано в СССР» может закрыться из-за смены собственника помещения. В итоге команда нашла место в Городке чекистов, но с некоторыми вещами планировали расставаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музей советского быта «Сделано в СССР», который весной был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новое пространство. Площадка стала резидентом креативного кластера «Л52», который открылся для всех екатеринбуржцев в 2022 году, — здесь команда разместила один из своих крупных отделов, посвященный советской моде, передает корреспондент URA.RU. «У нас просто очень много идей и экспонатов, поэтому мы стараемся постоянно ввязываться в новые проекты. Я думаю, что это не последний проект. Впереди нас ждет еще много всего интересного», — заинтриговала публику в начале мероприятия директор Музея советского быта Ирина Светоносова. «Отдел советской моды» представляет собой небольшую площадку, где представлена коллекция одежды от 1950-х до 1990-х годов. Здесь можно найти цветастые платья, плащи, пиджаки, головные уборы, обувь, а под потолком игриво висит нижнее белье и чулки. В пространстве посетители смогут ознакомиться, каким модным тенденциям следовали советские женщины, где создавали свои наряды и как пытались приукрасить простую одежду с помощью вышивки. В начале февраля стало известно, что Музей советского быта «Сделано в СССР» может закрыться из-за смены собственника помещения. В итоге команда нашла место в Городке чекистов, но с некоторыми вещами планировали расставаться.