29 февраля 2024

Музей советского быта на грани закрытия нашел новую площадку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Музей советского быта переедет в Городок чекистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Киберфест 2018. "Показ Яши Гобчинского". Екатеринбург, радио, барабан, коммунистическая атрибутика, музей советского быта
Музей планирует успеть переехать к «Ночи музеев» Фото:

Музей советского быта «Сделано в СССР», который был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новую площадку. Экспозиция переедет в Городок чекистов на проспекте Ленина, 69, рассказала URA.RU директор музея Ирина Светоносова.

«Мы сейчас в ожидании — там пока доделывается ремонт. И в зависимости от того, как быстро он закончится, мы переедем. У нас до конца мая есть возможность остаться на старом месте, но мы к „Ночи музеев“ планируем сменить площадку», — объяснила Светоносова.

Большинство вещей перевезут в Городок чекистов, некоторые будут раздавать. «Пока есть вариант сделать прощальную вечеринку, где будем вещи пристраивать, продавать. Но точно пока не определились», — поделилась планами директор.

В начале февраля стало известно, что музей может закрыться из-за смены собственника помещения. Команда была вынуждена расторгнуть договор об аренде с 31 мая.

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Музей советского быта «Сделано в СССР», который был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новую площадку. Экспозиция переедет в Городок чекистов на проспекте Ленина, 69, рассказала URA.RU директор музея Ирина Светоносова. «Мы сейчас в ожидании — там пока доделывается ремонт. И в зависимости от того, как быстро он закончится, мы переедем. У нас до конца мая есть возможность остаться на старом месте, но мы к „Ночи музеев“ планируем сменить площадку», — объяснила Светоносова. Большинство вещей перевезут в Городок чекистов, некоторые будут раздавать. «Пока есть вариант сделать прощальную вечеринку, где будем вещи пристраивать, продавать. Но точно пока не определились», — поделилась планами директор. В начале февраля стало известно, что музей может закрыться из-за смены собственника помещения. Команда была вынуждена расторгнуть договор об аренде с 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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