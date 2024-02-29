Музей советского быта на грани закрытия нашел новую площадку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Музей советского быта переедет в Городок чекистов

01 марта 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Музей планирует успеть переехать к «Ночи музеев» Фото: Марина Молдавская © URA.RU Музей советского быта «Сделано в СССР», который был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новую площадку. Экспозиция переедет в Городок чекистов на проспекте Ленина, 69, рассказала URA.RU директор музея Ирина Светоносова. «Мы сейчас в ожидании — там пока доделывается ремонт. И в зависимости от того, как быстро он закончится, мы переедем. У нас до конца мая есть возможность остаться на старом месте, но мы к „Ночи музеев“ планируем сменить площадку», — объяснила Светоносова. Большинство вещей перевезут в Городок чекистов, некоторые будут раздавать. «Пока есть вариант сделать прощальную вечеринку, где будем вещи пристраивать, продавать. Но точно пока не определились», — поделилась планами директор. В начале февраля стало известно, что музей может закрыться из-за смены собственника помещения. Команда была вынуждена расторгнуть договор об аренде с 31 мая.

Музей советского быта «Сделано в СССР», который был на грани закрытия из-за проблем с арендой, нашел новую площадку. Экспозиция переедет в Городок чекистов на проспекте Ленина, 69, рассказала URA.RU директор музея Ирина Светоносова. «Мы сейчас в ожидании — там пока доделывается ремонт. И в зависимости от того, как быстро он закончится, мы переедем. У нас до конца мая есть возможность остаться на старом месте, но мы к „Ночи музеев“ планируем сменить площадку», — объяснила Светоносова. Большинство вещей перевезут в Городок чекистов, некоторые будут раздавать. «Пока есть вариант сделать прощальную вечеринку, где будем вещи пристраивать, продавать. Но точно пока не определились», — поделилась планами директор. В начале февраля стало известно, что музей может закрыться из-за смены собственника помещения. Команда была вынуждена расторгнуть договор об аренде с 31 мая.