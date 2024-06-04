04 июня 2024

Гладков: ВСУ атаковали служебный автобус в Шебекино, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
После атаки ВСУ госпитализированы три человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, три человека госпитализированы с осколочными ранениями.

«В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что у одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра.

Губернатор добавил, что у транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте ЧП.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали в «результате вооруженной агрессии Киева». По его информации, совершено 25 обстрелов, выпущено 70 боеприпасов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, три человека госпитализированы с осколочными ранениями. «В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что у одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра. Губернатор добавил, что у транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте ЧП. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали в «результате вооруженной агрессии Киева». По его информации, совершено 25 обстрелов, выпущено 70 боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...