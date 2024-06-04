Гладков: ВСУ атаковали служебный автобус в Шебекино, есть пострадавшие

В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, три человека госпитализированы с осколочными ранениями.
«В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что у одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра.
Губернатор добавил, что у транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте ЧП.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали в «результате вооруженной агрессии Киева». По его информации, совершено 25 обстрелов, выпущено 70 боеприпасов.
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В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, три человека госпитализированы с осколочными ранениями. «В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что у одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра. Губернатор добавил, что у транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте ЧП. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали в «результате вооруженной агрессии Киева». По его информации, совершено 25 обстрелов, выпущено 70 боеприпасов.