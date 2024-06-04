«Росатом» хочет самостоятельно производить микросхемы для вычислительной техники

05 июня 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

«Росатом» планирует создать производство печатных плат полного цикла Фото: Илья Московец © URA.RU Госкорпорация «Росатом» в партнерстве с компаниями GS Group и «Аквариус» планирует создать совместное предприятие (СП), которое будет специализироваться на производстве печатных плат полного цикла. Это сотрудничество нацелено на обеспечение внутренних потребностей «Росатома», включая применение компонентов в различных направлениях его деятельности. Об этом заявил источник на рынке радиоэлектроники. «Научно-производственное объединение „Критические информационные системы“ (НПО КИС, входит в структуру „Росатома“), группа „Аквариус“ и холдинг GS Group планируют создать совместное предприятие (СП) по производству печатных плат полного цикла», — рассказал собеседник « Коммерсанта». По его словам, печатные платы будут использоваться в телекоммуникационной и вычислительной технике, изделиях промышленной автоматики, системах хранения данных. По словам другого источника, знакомого с деталями сделки, общий объем вложений в проект составит «несколько десятков миллиардов рублей». При этом в «Росатоме» не подтвердили такие планы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госкорпорация «Росатом» в партнерстве с компаниями GS Group и «Аквариус» планирует создать совместное предприятие (СП), которое будет специализироваться на производстве печатных плат полного цикла. Это сотрудничество нацелено на обеспечение внутренних потребностей «Росатома», включая применение компонентов в различных направлениях его деятельности. Об этом заявил источник на рынке радиоэлектроники. «Научно-производственное объединение „Критические информационные системы“ (НПО КИС, входит в структуру „Росатома“), группа „Аквариус“ и холдинг GS Group планируют создать совместное предприятие (СП) по производству печатных плат полного цикла», — рассказал собеседник «Коммерсанта». По его словам, печатные платы будут использоваться в телекоммуникационной и вычислительной технике, изделиях промышленной автоматики, системах хранения данных. По словам другого источника, знакомого с деталями сделки, общий объем вложений в проект составит «несколько десятков миллиардов рублей». При этом в «Росатоме» не подтвердили такие планы.