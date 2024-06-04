04 июня 2024

«Росатом» хочет самостоятельно производить микросхемы для вычислительной техники

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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург, росатом
«Росатом» планирует создать производство печатных плат полного цикла Фото:

Госкорпорация «Росатом» в партнерстве с компаниями GS Group и «Аквариус» планирует создать совместное предприятие (СП), которое будет специализироваться на производстве печатных плат полного цикла. Это сотрудничество нацелено на обеспечение внутренних потребностей «Росатома», включая применение компонентов в различных направлениях его деятельности. Об этом заявил источник на рынке радиоэлектроники.

«Научно-производственное объединение „Критические информационные системы“ (НПО КИС, входит в структуру „Росатома“), группа „Аквариус“ и холдинг GS Group планируют создать совместное предприятие (СП) по производству печатных плат полного цикла», — рассказал собеседник «Коммерсанта». По его словам, печатные платы будут использоваться в телекоммуникационной и вычислительной технике, изделиях промышленной автоматики, системах хранения данных.

По словам другого источника, знакомого с деталями сделки, общий объем вложений в проект составит «несколько десятков миллиардов рублей». При этом в «Росатоме» не подтвердили такие планы.

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Госкорпорация «Росатом» в партнерстве с компаниями GS Group и «Аквариус» планирует создать совместное предприятие (СП), которое будет специализироваться на производстве печатных плат полного цикла. Это сотрудничество нацелено на обеспечение внутренних потребностей «Росатома», включая применение компонентов в различных направлениях его деятельности. Об этом заявил источник на рынке радиоэлектроники. «Научно-производственное объединение „Критические информационные системы“ (НПО КИС, входит в структуру „Росатома“), группа „Аквариус“ и холдинг GS Group планируют создать совместное предприятие (СП) по производству печатных плат полного цикла», — рассказал собеседник «Коммерсанта». По его словам, печатные платы будут использоваться в телекоммуникационной и вычислительной технике, изделиях промышленной автоматики, системах хранения данных. По словам другого источника, знакомого с деталями сделки, общий объем вложений в проект составит «несколько десятков миллиардов рублей». При этом в «Росатоме» не подтвердили такие планы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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