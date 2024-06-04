04 июня 2024

Власти отреагировали на массовую забастовку дальнобойщиков под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дальнобойщиков направили объезжать старую дамбу
Дальнобойщиков направили объезжать старую дамбу Фото:

Плотина Среднеуральского водохранилища (Свердловская область), из-за закрытия которой взбунтовались дальнобойщики, построена в 1948 году и не рассчитана на движение грузовиков. Объехать участок можно по дороге между поселками Сагра — Аять, рассказали URA.RU в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

«Плотина, которая принадлежит Среднеуральской ГРЭС ПАО „ЭЛ5-Энерго“, построена в 1948 году и изначально не рассчитана на интенсивное движение тяжелогруженной техники. Для защиты гидротехнического сооружения от чрезмерной нагрузки собственник установил ограничивающие конструкции», — следует из сообщения. Спецтехника, машины экстренных служб и легковушки могут проезжать по дамбе беспрепятственно.

Власти отметили, что рядом с плотиной на ближайшие три года запланировано строительство моста, по которому смогут проезжать грузовики. Данный объект включен в региональную госпрограмму.

Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра, протестуя против запрета на проезд по плотине утром 5 июня. По мнению дальнобойщиков, новые ограничения угрожают работе предприятий в поселке Исеть.

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Плотина Среднеуральского водохранилища (Свердловская область), из-за закрытия которой взбунтовались дальнобойщики, построена в 1948 году и не рассчитана на движение грузовиков. Объехать участок можно по дороге между поселками Сагра — Аять, рассказали URA.RU в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. «Плотина, которая принадлежит Среднеуральской ГРЭС ПАО „ЭЛ5-Энерго“, построена в 1948 году и изначально не рассчитана на интенсивное движение тяжелогруженной техники. Для защиты гидротехнического сооружения от чрезмерной нагрузки собственник установил ограничивающие конструкции», — следует из сообщения. Спецтехника, машины экстренных служб и легковушки могут проезжать по дамбе беспрепятственно. Власти отметили, что рядом с плотиной на ближайшие три года запланировано строительство моста, по которому смогут проезжать грузовики. Данный объект включен в региональную госпрограмму. Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра, протестуя против запрета на проезд по плотине утром 5 июня. По мнению дальнобойщиков, новые ограничения угрожают работе предприятий в поселке Исеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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