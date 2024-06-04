Под Екатеринбургом дальнобойщики устроили забастовку

05 июня 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Водители протестуют из-за запрета на проезд по дамбе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра (поселок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области), протестуя против запрета на проезд по дамбе Среднеуральского водохранилища. Водители бастуют, поскольку решение свердловских властей ограничить движение из-за плохого состояния дамбы угрожает работе предприятий в поселке Исеть. «Грузовики, видимо, из карьера, заблокировали проезд через плотину на дороге в поселки Исеть и Сагра. Власть бездействует», — сообщает Е1.ru, ссылаясь на одного из водителей, который застрял в этой пробке. «Заблокировано более сотни машин», — поделился другой водителей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловское ГАИ и Среднеуральскую ГРЭС. На момент публикации новости ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра (поселок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области), протестуя против запрета на проезд по дамбе Среднеуральского водохранилища. Водители бастуют, поскольку решение свердловских властей ограничить движение из-за плохого состояния дамбы угрожает работе предприятий в поселке Исеть. «Грузовики, видимо, из карьера, заблокировали проезд через плотину на дороге в поселки Исеть и Сагра. Власть бездействует», — сообщает Е1.ru, ссылаясь на одного из водителей, который застрял в этой пробке. «Заблокировано более сотни машин», — поделился другой водителей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловское ГАИ и Среднеуральскую ГРЭС. На момент публикации новости ответы не поступили.