Под Екатеринбургом дальнобойщики устроили забастовку

Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра (поселок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области), протестуя против запрета на проезд по дамбе Среднеуральского водохранилища. Водители бастуют, поскольку решение свердловских властей ограничить движение из-за плохого состояния дамбы угрожает работе предприятий в поселке Исеть.
«Грузовики, видимо, из карьера, заблокировали проезд через плотину на дороге в поселки Исеть и Сагра. Власть бездействует», — сообщает Е1.ru, ссылаясь на одного из водителей, который застрял в этой пробке. «Заблокировано более сотни машин», — поделился другой водителей.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловское ГАИ и Среднеуральскую ГРЭС. На момент публикации новости ответы не поступили.
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