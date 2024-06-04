04 июня 2024

Под Екатеринбургом дальнобойщики устроили забастовку

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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, грузовик, грузоперевозки, дальнобойщик, перевозка грузов, фургон, грузовик с прицепом
Водители протестуют из-за запрета на проезд по дамбе (архивное фото) Фото:

Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра (поселок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области), протестуя против запрета на проезд по дамбе Среднеуральского водохранилища. Водители бастуют, поскольку решение свердловских властей ограничить движение из-за плохого состояния дамбы угрожает работе предприятий в поселке Исеть.

«Грузовики, видимо, из карьера, заблокировали проезд через плотину на дороге в поселки Исеть и Сагра. Власть бездействует», — сообщает Е1.ru, ссылаясь на одного из водителей, который застрял в этой пробке. «Заблокировано более сотни машин», — поделился другой водителей.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловское ГАИ и Среднеуральскую ГРЭС. На момент публикации новости ответы не поступили.

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Грузовики перекрыли дорогу около поселка Сагра (поселок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области), протестуя против запрета на проезд по дамбе Среднеуральского водохранилища. Водители бастуют, поскольку решение свердловских властей ограничить движение из-за плохого состояния дамбы угрожает работе предприятий в поселке Исеть. «Грузовики, видимо, из карьера, заблокировали проезд через плотину на дороге в поселки Исеть и Сагра. Власть бездействует», — сообщает Е1.ru, ссылаясь на одного из водителей, который застрял в этой пробке. «Заблокировано более сотни машин», — поделился другой водителей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловское ГАИ и Среднеуральскую ГРЭС. На момент публикации новости ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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