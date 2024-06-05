Глава челябинского ГУ МВД Скоков уходит в отставку

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Генерал-лейтенант Михаил Скоков написал рапорт об отставке Фото:
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Глава ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков написал рапорт об отставке. По данным URA.RU, из запланированного отпуска он не вернется на службу.

«Скоков в июне уходит в отпуск. При этом уже сейчас он написал рапорт об отставке. То есть, генерал дорабатывает и уходит в отпуск, из которого не вернется на прежнее место работы», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что в настоящее время Скоков находится на рабочем месте. Продолжает выполнять свои обязанности. С 8 июня он уйдет в плановый отпуск.

Скоков начал службу в органах внутренних дел в 1990 году оперуполномоченным уголовного розыска. Он уверенно продвигался по службе. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В январе 2022 года Скоков возглавил полицейский главк Челябинской области. За годы службы генерал получил большое количество поощрений и наград, в том числе государственные — медали «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2-й степени. Кроме того, за заслуги перед государством, достижения высоких показателей в обеспечении законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина поощрен наградным оружием — пистолетами ГШ-18 и ГЛОК, а также кортиком.

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Глава ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков написал рапорт об отставке. По данным URA.RU, из запланированного отпуска он не вернется на службу. «Скоков в июне уходит в отпуск. При этом уже сейчас он написал рапорт об отставке. То есть, генерал дорабатывает и уходит в отпуск, из которого не вернется на прежнее место работы», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что в настоящее время Скоков находится на рабочем месте. Продолжает выполнять свои обязанности. С 8 июня он уйдет в плановый отпуск. Скоков начал службу в органах внутренних дел в 1990 году оперуполномоченным уголовного розыска. Он уверенно продвигался по службе. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В январе 2022 года Скоков возглавил полицейский главк Челябинской области. За годы службы генерал получил большое количество поощрений и наград, в том числе государственные — медали «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2-й степени. Кроме того, за заслуги перед государством, достижения высоких показателей в обеспечении законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина поощрен наградным оружием — пистолетами ГШ-18 и ГЛОК, а также кортиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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