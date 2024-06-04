04 июня 2024

В ХМАО начали падать цены на клубнику

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре упала стоимость клубники
В Югре упала стоимость клубники Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начала дешеветь клубника. За месяц цена, в зависимости от сорта и страны-поставщика, упала почти до 25%. Ситуацию URA.RU обсудило с продавцами ягод из Сургута и Нижневартовска.

«За месяц цена, конечно, снизилась. Была где-то около 500 рублей, а сейчас 370-380 за килограмм получается. К разгару лета должна еще подешеветь», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска Артур.

Предприниматели отмечают, что в текущем сезоне клубника стоит дешевле, чем в прошлом году. В зависимости от сорта и страны-поставщика, снижение стоимости доходит до 30%. Чаще всего на югорском рынке продают ягоды из стран ближнего зарубежья, таких как Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. «Крупную клубнику хорошо берут, а мелкая — не ходовая. Из-за этого она больше подешевела», — уточняет продавец ягод из Сургута Наримон.

Ранее URA.RU рассказывало, как правильно выбирать клубнику. Тогда окружной Роспотребнадзор советовал выбирать только свежие ягоды и правильно их мыть. 

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В Ханты-Мансийском автономном округе начала дешеветь клубника. За месяц цена, в зависимости от сорта и страны-поставщика, упала почти до 25%. Ситуацию URA.RU обсудило с продавцами ягод из Сургута и Нижневартовска. «За месяц цена, конечно, снизилась. Была где-то около 500 рублей, а сейчас 370-380 за килограмм получается. К разгару лета должна еще подешеветь», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска Артур. Предприниматели отмечают, что в текущем сезоне клубника стоит дешевле, чем в прошлом году. В зависимости от сорта и страны-поставщика, снижение стоимости доходит до 30%. Чаще всего на югорском рынке продают ягоды из стран ближнего зарубежья, таких как Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. «Крупную клубнику хорошо берут, а мелкая — не ходовая. Из-за этого она больше подешевела», — уточняет продавец ягод из Сургута Наримон. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно выбирать клубнику. Тогда окружной Роспотребнадзор советовал выбирать только свежие ягоды и правильно их мыть. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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