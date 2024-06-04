В ХМАО начали падать цены на клубнику

В Ханты-Мансийском автономном округе начала дешеветь клубника. За месяц цена, в зависимости от сорта и страны-поставщика, упала почти до 25%. Ситуацию URA.RU обсудило с продавцами ягод из Сургута и Нижневартовска.
«За месяц цена, конечно, снизилась. Была где-то около 500 рублей, а сейчас 370-380 за килограмм получается. К разгару лета должна еще подешеветь», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска Артур.
Предприниматели отмечают, что в текущем сезоне клубника стоит дешевле, чем в прошлом году. В зависимости от сорта и страны-поставщика, снижение стоимости доходит до 30%. Чаще всего на югорском рынке продают ягоды из стран ближнего зарубежья, таких как Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. «Крупную клубнику хорошо берут, а мелкая — не ходовая. Из-за этого она больше подешевела», — уточняет продавец ягод из Сургута Наримон.
Ранее URA.RU рассказывало, как правильно выбирать клубнику. Тогда окружной Роспотребнадзор советовал выбирать только свежие ягоды и правильно их мыть.
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