10 июня 2023
09 июня 2023

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасностях при покупке клубники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фруктовый бизнес. Тюмень, фрукты, клубника
В подгнивших ягодах клубники содержится вещество, способное вызвать острые отравления Фото:

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) рассказали, как правильно выбирать клубнику, чтобы избежать отравления и заражения кишечной инфекцией. Рекомендации по выбору ягод опубликовал Роспотребнадзор округа.

«Не приобретайте подгнившие ягоды. В плесневых ягодах содержится микотоксин (как правило — папулин), который обладает токсическим действием на организм и может вызвать как острые, так и хронические отравления. Не приобретайте ягоды неорганизованной торговли у частных лиц, вдоль дорог», — говорится в сообщение, опубликованном в официальном telegram-канале управления.

Кроме того, жителей предостерегают от употребления в пищу немытой ягоды. Непромытая должным образом клубника может вызвать кишечную инфекцию или послужить фактором передачи яиц гельминтов. Согласно рекомендациям, клубнику необходимо высыпать в дуршлаг и промыть под струей проточной воды. Если ягоду будут есть дети, то ее рекомендовано обдать кипятком.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ХМАО отказаться от употребления алкогольных коктейлей с газировкой. Совместное употребление спиртного и газированной воды способно причинить серьезный вред здоровью.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) рассказали, как правильно выбирать клубнику, чтобы избежать отравления и заражения кишечной инфекцией. Рекомендации по выбору ягод опубликовал Роспотребнадзор округа. «Не приобретайте подгнившие ягоды. В плесневых ягодах содержится микотоксин (как правило — папулин), который обладает токсическим действием на организм и может вызвать как острые, так и хронические отравления. Не приобретайте ягоды неорганизованной торговли у частных лиц, вдоль дорог», — говорится в сообщение, опубликованном в официальном telegram-канале управления. Кроме того, жителей предостерегают от употребления в пищу немытой ягоды. Непромытая должным образом клубника может вызвать кишечную инфекцию или послужить фактором передачи яиц гельминтов. Согласно рекомендациям, клубнику необходимо высыпать в дуршлаг и промыть под струей проточной воды. Если ягоду будут есть дети, то ее рекомендовано обдать кипятком. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ХМАО отказаться от употребления алкогольных коктейлей с газировкой. Совместное употребление спиртного и газированной воды способно причинить серьезный вред здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...