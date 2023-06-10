Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасностях при покупке клубники

В подгнивших ягодах клубники содержится вещество, способное вызвать острые отравления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) рассказали, как правильно выбирать клубнику, чтобы избежать отравления и заражения кишечной инфекцией. Рекомендации по выбору ягод опубликовал Роспотребнадзор округа.

«Не приобретайте подгнившие ягоды. В плесневых ягодах содержится микотоксин (как правило — папулин), который обладает токсическим действием на организм и может вызвать как острые, так и хронические отравления. Не приобретайте ягоды неорганизованной торговли у частных лиц, вдоль дорог», — говорится в сообщение, опубликованном в официальном telegram-канале управления.

Кроме того, жителей предостерегают от употребления в пищу немытой ягоды. Непромытая должным образом клубника может вызвать кишечную инфекцию или послужить фактором передачи яиц гельминтов. Согласно рекомендациям, клубнику необходимо высыпать в дуршлаг и промыть под струей проточной воды. Если ягоду будут есть дети, то ее рекомендовано обдать кипятком.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ХМАО отказаться от употребления алкогольных коктейлей с газировкой. Совместное употребление спиртного и газированной воды способно причинить серьезный вред здоровью.