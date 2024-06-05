Челябинский минобр озвучил количество стобалльников по итогам первых ЕГЭ

На ЕГЭ 66 челябинцев набрали 100 баллов по химии и литературе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, егэ
По 33 выпускника получили высший балл за ЕГЭ по химии и литературе Фото:

В Челябинской области подвели итоги основного периода ЕГЭ, где выпускники сдавали химию, географию и литературу. В итоге по 33 участника получили по химии и литературе высший балл, сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая, в них приняли участие свыше 2,6 тысяч человек. Высший балл получили 66 южноуральцев: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе также стали 33 выпускника», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального минобра отметили, что официально эти данные будут известны 6 июня. Результаты можно узнать в своей школе или сервисах Рособрнадзора, а также на сайте Госуслуги.

Ранее URA.RU сообщало, что ученики 11-х классов, которых поймают на списывании ЕГЭ, смогут пересдать необязательные предметы не раньше 2025 года. О том, за что могут выгнать с экзамена, рассказали URA.RU в минобразования Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области подвели итоги основного периода ЕГЭ, где выпускники сдавали химию, географию и литературу. В итоге по 33 участника получили по химии и литературе высший балл, сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая, в них приняли участие свыше 2,6 тысяч человек. Высший балл получили 66 южноуральцев: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе также стали 33 выпускника», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального минобра отметили, что официально эти данные будут известны 6 июня. Результаты можно узнать в своей школе или сервисах Рособрнадзора, а также на сайте Госуслуги. Ранее URA.RU сообщало, что ученики 11-х классов, которых поймают на списывании ЕГЭ, смогут пересдать необязательные предметы не раньше 2025 года. О том, за что могут выгнать с экзамена, рассказали URA.RU в минобразования Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...