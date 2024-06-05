Челябинский минобр озвучил количество стобалльников по итогам первых ЕГЭ

В Челябинской области подвели итоги основного периода ЕГЭ, где выпускники сдавали химию, географию и литературу. В итоге по 33 участника получили по химии и литературе высший балл, сообщили в пресс-службе минобразования региона.
«Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая, в них приняли участие свыше 2,6 тысяч человек. Высший балл получили 66 южноуральцев: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе также стали 33 выпускника», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального минобра отметили, что официально эти данные будут известны 6 июня. Результаты можно узнать в своей школе или сервисах Рособрнадзора, а также на сайте Госуслуги.
Ранее URA.RU сообщало, что ученики 11-х классов, которых поймают на списывании ЕГЭ, смогут пересдать необязательные предметы не раньше 2025 года. О том, за что могут выгнать с экзамена, рассказали URA.RU в минобразования Челябинской области.
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