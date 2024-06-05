Экономика Сбер повысил ипотечные ставки 05 июня 2024 в 16:21 Размер текста - 17 + Минимальные ставки по ипотеке составят 18,2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам, минимальная ставка составит 18,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера на площадках Петерсбурского международного экономического форума. «Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — объяснили повышение ставок в Сбере. Теперь минимальная ставка по базовым ипотечным программам составит от 18,2% в новостройке, на вторичном жилье и при рефинансировании жилищного кредита. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%. Изменения вступают в силу 5 июня, уточнили в Сбере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам, минимальная ставка составит 18,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера на площадках Петерсбурского международного экономического форума. «Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — объяснили повышение ставок в Сбере. Теперь минимальная ставка по базовым ипотечным программам составит от 18,2% в новостройке, на вторичном жилье и при рефинансировании жилищного кредита. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%. Изменения вступают в силу 5 июня, уточнили в Сбере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям