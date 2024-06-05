Сбер повысил ипотечные ставки

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам, минимальная ставка составит 18,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера на площадках Петерсбурского международного экономического форума.
«Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — объяснили повышение ставок в Сбере. Теперь минимальная ставка по базовым ипотечным программам составит от 18,2% в новостройке, на вторичном жилье и при рефинансировании жилищного кредита.
Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%. Изменения вступают в силу 5 июня, уточнили в Сбере.
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