Чиновники позвали на переговоры екатеринбуржцев, вставших на защиту главы элитной школы

В четверг, 6 июня, родителей учеников екатеринбургского элитного лицея №110, пригласили на встречу с руководителем департамента образования Октябрьского района Еленой Кириченко. Там обсудят отставку директора учебного заведения Ирины Виноградовой, за которую вступились активисты. Информацию URA.RU сообщила мать одного из школьников.
«Кириченко ждет нас на разговор завтра. А [приглашения] в мэрию мы еще ждем. Мы писали письма в городскую администрацию и просили о личной встрече. Ждем ответа», — рассказала собеседница.
Родители просят оставить директором школы Ирину Виноградову либо найти ей преемника внутри лицея. По их словам, в учебном учреждении много достойных преподавателей с регалиями. «Человека со стороны мы не рассматриваем вообще», — заявила URA.RU одна из мам.
Конфликт между родителями и новым директором лицея Игорем Сметаниным начался после его назначения. Родительский комитет был недоволен реформами нового руководителя учебного заведения. Подробнее об этой истории — в сюжете агентства.
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