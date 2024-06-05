В центре Екатеринбурга взлетят цены на платную парковку

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Час аренды парковки увеличится до 50 рублей
Час аренды парковки увеличится до 50 рублей Фото:

На парковках в центре Екатеринбурга вырастут цены за час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уже готовится постановление, которое повысит стоимость одного часа стоянки с 30 до 50 рублей. Рост цен объясняют инфляцией. Прежний тариф был введен еще в 2014 году», — говорится в сообщении.

Также анонсировали увеличение платных парковочных мест в городе до 3000. Предполагается, что они появятся в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева. Соответствующий документ будет опубликован на информационных ресурсах мэрии.

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На парковках в центре Екатеринбурга вырастут цены за час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Уже готовится постановление, которое повысит стоимость одного часа стоянки с 30 до 50 рублей. Рост цен объясняют инфляцией. Прежний тариф был введен еще в 2014 году», — говорится в сообщении. Также анонсировали увеличение платных парковочных мест в городе до 3000. Предполагается, что они появятся в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева. Соответствующий документ будет опубликован на информационных ресурсах мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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