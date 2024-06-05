В центре Екатеринбурга взлетят цены на платную парковку

На парковках в центре Екатеринбурга вырастут цены за час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Уже готовится постановление, которое повысит стоимость одного часа стоянки с 30 до 50 рублей. Рост цен объясняют инфляцией. Прежний тариф был введен еще в 2014 году», — говорится в сообщении.
Также анонсировали увеличение платных парковочных мест в городе до 3000. Предполагается, что они появятся в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева. Соответствующий документ будет опубликован на информационных ресурсах мэрии.
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