Команда Куйвашева борется за деньги на огромный медкластер, замороженные Мурашко. Фото

05 июня 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Докладчиком от властей был Денис Демидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские власти не оставляют попыток получить федеральные средства на строительство нового медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, замороженные на уровне министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Желая показать, что полностью выполняют взятые на себя обязательства, представители команды губернатора Евгения Куйвашева презентовали проект на выставке «Россия» на ВДНХ — главной витрине достижений и амбициозных планов регионов, передает корреспондент URA.RU. Докладчиком выбрали замглавы областного минздрава Дениса Демидова. «Меняется возрастная структура населения, увеличивается продолжительность жизни, перед нами стоят новые серьезные задачи, конечно же, возрастает доля хронических заболеваний. Современная наука развивается быстро, а площадок для качественных испытаний не хватает, поэтому существует разрыв цепочки „научные открытия — клиническая практика“», — объяснил Демидов важность проекта. В Академическом, который осваивает ГК «Ренова» (ей очень выгоден проект), в ближайшее время запустят самую большую поликлинику города. А также хотят разместить НИИ охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов и общежитий, научные организации Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета, новый онкоцентр, технопарк и реабилитационный центр. Проектом также предусмотрен комплекс инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также доступное и комфортное жилье для сотрудников. По большинству объектов уже готова документация, площадки подобраны. Еще осенью 2023-го агентство сообщало, что федеральный Минздрав отложил финансирование строительства медкластера — в частности, НИИ ОММ. Во многом поэтому губернатор Куйвашев настоял, чтобы медкластер был включен в экспозицию региона на ВДНХ — чтобы лишний раз напомнить федеральным чиновникам об этой инициативе. И обсуждал проблему с Мурашко на этой же площадке. «Однако с тех пор ничего не изменилось. Ответа по деньгам все еще нет», — поделился погруженный в интригу источник URA.RU. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти не оставляют попыток получить федеральные средства на строительство нового медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, замороженные на уровне министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Желая показать, что полностью выполняют взятые на себя обязательства, представители команды губернатора Евгения Куйвашева презентовали проект на выставке «Россия» на ВДНХ — главной витрине достижений и амбициозных планов регионов, передает корреспондент URA.RU. Докладчиком выбрали замглавы областного минздрава Дениса Демидова. «Меняется возрастная структура населения, увеличивается продолжительность жизни, перед нами стоят новые серьезные задачи, конечно же, возрастает доля хронических заболеваний. Современная наука развивается быстро, а площадок для качественных испытаний не хватает, поэтому существует разрыв цепочки „научные открытия — клиническая практика“», — объяснил Демидов важность проекта. В Академическом, который осваивает ГК «Ренова» (ей очень выгоден проект), в ближайшее время запустят самую большую поликлинику города. А также хотят разместить НИИ охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов и общежитий, научные организации Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета, новый онкоцентр, технопарк и реабилитационный центр. Проектом также предусмотрен комплекс инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также доступное и комфортное жилье для сотрудников. По большинству объектов уже готова документация, площадки подобраны. Еще осенью 2023-го агентство сообщало, что федеральный Минздрав отложил финансирование строительства медкластера — в частности, НИИ ОММ. Во многом поэтому губернатор Куйвашев настоял, чтобы медкластер был включен в экспозицию региона на ВДНХ — чтобы лишний раз напомнить федеральным чиновникам об этой инициативе. И обсуждал проблему с Мурашко на этой же площадке. «Однако с тех пор ничего не изменилось. Ответа по деньгам все еще нет», — поделился погруженный в интригу источник URA.RU.