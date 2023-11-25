Куйвашев ворвался в соревнование российских губернаторов

Едва не довел Росселя до слез, а потом напомнил Мурашко про миллиарды. Репортаж с ВДНХ

25 ноября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Известно, что Евгений Куйвашев лично корректировал проект стенда и детали культурно-деловой программы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Презентацию уральских регионов на выставке Россия на ВДНХ (Москва), которая считается соревнованием губернаторов, завершил свердловский — Евгений Куйвашев. И сделал это по-особенному: при поддержке едва ли не самой большой свиты и с уникальной программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании, засвидетельствовал корреспондент URA.RU. А также узнал, зачем Куйвашев вернется на выставку в январе. Все началось в 10 утра — в зоне деловых программ открылся Уральский медиафорум. Хороший повод собрать десятки журналистов региона в одном месте — заодно расскажут про выставку, свердловский стенд. Евгений Куйвашев презентовал свой регион последним из губернаторов УрФО Фото: Георгий Бергал © URA.RU Куйвашев пришел под конец экспертной дискуссии, вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым — и, приветствуя собравшихся, как будто анонсировал тезисы, которые через 10-15 минут озвучит на официальном открытии дня Свердловской области в зоне культурных программ. К его появлению зал был битком: замы губернатора, министры, депутаты заксобрания, мэры (включая державшегося весь день как-то в стороне главу Екатеринбурга Алексея Орлова), крупный бизнес. Сопоставимое представительство регионального истеблишмента было разве что на презентации ХМАО. Главного героя обступили. Кто-то (точнее, летчик-герой Дамир Юсупов) хотел совместное фото, кто-то — передать книгу (ее, почти не глядя, бросили в пакет для таких подарков), а третьи — договориться о встрече (Куйвашев не отказал). Увидев двух своих предшественников, Эдуарда Росселя и Александра Мишарина, Куйвашев, показалось, сам захотел с ними сфотографироваться, потом присоединился Якушев, но как будто без особого энтузиазма. «Я вчера нафотографировался [на стенде Тюменской области]», — объяснил полпред. «О, Андрей Ильич», — улыбнулся губернатор, заметив Андрея Комарова, экс-владельца ЧТПЗ. Его приезд на важное для Куйвашева мероприятие URA.RU анонсировало накануне. И тогда же отмечало: еще ни один губернатор не приходил на свою презентацию с двумя (помимо Комарова, Виктор Вексельберг, ГК «Ренова») миллиардерами и федеральным министром (да, глава Минздрава Михаил Мурашко тоже подошел). Владимир Якушев раскрыл, почему у Свердловской области 6 порядковый номер Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Когда принималось решение, а как же заканчивать работу по презентации субъектов Уральского федерального округа, благодаря той знаменитой фразе, что запоминается первое и последнее слово, было принято решение — чтобы нас надолго запомнили, закончить нужно, конечно же, Свердловской областью. Это особый регион, становой хребет России, опорный край державы», — комплиментарно предварил речь Куйвашева Якушев. Губернатор наверняка слышал про удачное выступление его тюменского коллеги Александра Моора 24 ноября — с вызывающими одобрение шутками. Решил не копировать. Новость по теме Сына Высоцкого подкупила честность на свердловском стенде на ВДНХ «Мы хотим показать вам, как развивался, как менялся наш регион. От старопромышленного уклада — до высокотехнологичных производств», — отметил Куйвашев. И стал перечислять: с 2018-го запущено около 200 новых производств (это десятки тысяч рабочих мест), построено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, область входит в список лидеров по производству яиц, картофеля и молока, дворы, парки и скверы приводятся в порядок, дома (более 30 тысяч) газифицируются, дороги строятся (в 2022-м раньше срока замкнули ЕКАД), количество семей, который получают господдержку, выросло до 230 тысяч, медицина становится доступнее (больше 100 новых ФАПов с 2017-го), закупается оборудование для борьбы с онкологическими и сосудистыми заболеваниями, целевые наборы в медколледжи и медакадемию увеличиваются. А еще, подчеркнул Куйвашев, ликвидирован дефицит мест в детсадах. «Следующий шаг — мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена. В ближайшие годы завершим строительство второй очереди», — пообещал губернатор. Особый акцент в своих выступлениях 25 ноября Евгений Куйвашев делал на студенчестве Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Кампус» — фонд поддержки амбициозной молодежи — его любимый проект. Куйвашев вообще хотел рассказать о нем отдельно, была даже запланирована пленарная сессия, но в последний момент ее сдвинули на январь 2024-го — по просьбе дирекции выставки. В чем причина, неясно. «Так что Евгений Владимирович, скорее всего, выступит на ВДНХ еще раз», — поделился знакомый госслужащий. Третьим предстояло выступить Мурашко. Он — свердловчанин — признался, что «удивлен, что и сельское хозяйство в Свердловской области тоже пошло вперед, потому что в прошлые годы мы помним, что это было такое слабое звено». И похвалил за выполнение задач уже в рамках своего направления. На стенде региона, стилизованном под нижнетагильский Демидовский завод-музей, Куйвашев пробыл около десяти минут. Он начал было рассказывать школьникам сам, но быстро понял, что замгубернатора Дмитрий Ионин, который провел на ВДНХ всю последнюю неделю, с этим делом справится лучше — и передал микрофон ему. Экспозиция, выполненная из уральской меди (более 300 кг), включает несколько интерактивных зон: есть огромная доменная печь (когда заходишь в нее, становится жарко), 3D-фотозона с лучшими видами Екатеринбурга и большой кинетический стол. По мановению руки гостя перед ним вырастают самые знакомые объекты области. «Я вот по „Кампусу“ хочу сказать: мы действительно строим и к 2025 году достроим, это будет кампус мирового уровня, самое современное образовательное пространство», — не упустил возможности напомнить Куйвашев. Стоявшая рядом спикер заксо Людмила Бабушкина, оценивая стенд, позднее заявит: «Красиво, эффектно, значимо». На фото рядом с Евгением Куйвашевым — летчик-герой Дамир Юсупов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Когда Ионин уже готовился завершать обзор, Якушев подсказал: «Пригласи [в фотозону]». Через несколько секунд выстроилась очередь из желающих получить фото с Куйвашевым. Исполнив миссию, губернатор перешел на стенд родной для него Тюменской области. Но не задержался. «Что, стенд караулишь?» — подколол он на выходе депутата Госдумы Ивана Квитку. «Я работал в Тюменской области. Мне там, собственно, изучать [ничего] не нужно», — объяснил позднее корреспонденту Куйвашев скорость осмотра тюменского стенда. По пути в VIP-зону Россель рассказал действующему губернатору, что слушал его речь (или даже отчет) едва ли не со слезами на глазах. «Как вспомню, через что мы проходили в 1990-е годы. Просто ужас: полтора миллиона человек без работы и без зарплаты. Но мы свое дело делали», — с ужасом отсылал опытный политик. «Потенциал у нас просто огромный», — добавил Россель. И как будто хотел сказать что-то еще, но впереди неожиданно оказался сын губернатора Дмитрий со своей девушкой. Россель парня не узнал: «Ничего себе, вымахал! Вот же недавно на футбол ходили». В центре сведловской экспозиции стоит огромный кинетический стол Фото: Георгий Бергал © URA.RU После кофе-брейка губернатор вернулся туда, откуда все начиналось, — в деловую зону, чтобы вместе с Якушевым немного сказать про два важных проекта, «Сухой порт» и медкластер «Академический». Обоим посвятили отдельные презентации. Обсуждение «Академического» сделало Куйвашева единственным губернатором УрФО, который приехал на выставку не только доказать, что Свердловская область интереснее других, но и «пробить» реальный проект. Погруженный в интригу источник URA.RU утверждает, что в конце октября Мурашко в письме Куйвашеву сообщил, что ранее обещанные региону транши на строительство нового корпуса НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга откладываются на более поздний срок. «Сейчас важно постоянно напоминать [Москве] об этом проекте, делать так, чтобы он был в повестке», — объяснил собеседник включение «Академического» в деловую программу. Это, конечно, одна из причин присутствия Вексельберга (его «Ренова» осваивает район). Стенд уникален, в частности, тем, что представляет собой «копию» нижнетагильского завода-музея Фото: Денис Аллаяров © URA.RU В разговоре с URA.RU Куйвашев признался, что с Мурашко проблему действительно обсуждал. «Мы в постоянном контакте находимся. Понятно, что всегда денег не хватает, но мы реализовали серьезный проект: строительство объектов инфраструктуры — тогда Универсиады, а ныне — фестиваля университетского порта. Сегодня у нас есть возможность начать реализовать проекты строительства медицинского кластера. Более того, компания Виктора Вексельберга „РСГ-Академическое“ уже построила два общежития, которые будут использованы. Мы двигаемся в этом направлении. Ни в коем случае не отказываемся, понимаем, что это для нас серьезный вызов и задача, которую необходимо решать», — заверил губернатор. И снова попал в окружение чиновников. Анонсировал, что у него сегодня еще много встреч. Якушев отвел губернатора от лишних глаз (и особенно ушей), со стороны сложилось впечатление, что вопрос — серьезнейший. «Просто обмен мнениями по прошедшим на выставке событиям. И встречам», — многозначительно прокомментировал один из свидетелей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Презентацию уральских регионов на выставке Россия на ВДНХ (Москва), которая считается соревнованием губернаторов, завершил свердловский — Евгений Куйвашев. И сделал это по-особенному: при поддержке едва ли не самой большой свиты и с уникальной программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании, засвидетельствовал корреспондент URA.RU. А также узнал, зачем Куйвашев вернется на выставку в январе. Все началось в 10 утра — в зоне деловых программ открылся Уральский медиафорум. Хороший повод собрать десятки журналистов региона в одном месте — заодно расскажут про выставку, свердловский стенд. Куйвашев пришел под конец экспертной дискуссии, вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым — и, приветствуя собравшихся, как будто анонсировал тезисы, которые через 10-15 минут озвучит на официальном открытии дня Свердловской области в зоне культурных программ. К его появлению зал был битком: замы губернатора, министры, депутаты заксобрания, мэры (включая державшегося весь день как-то в стороне главу Екатеринбурга Алексея Орлова), крупный бизнес. Сопоставимое представительство регионального истеблишмента было разве что на презентации ХМАО. Главного героя обступили. Кто-то (точнее, летчик-герой Дамир Юсупов) хотел совместное фото, кто-то — передать книгу (ее, почти не глядя, бросили в пакет для таких подарков), а третьи — договориться о встрече (Куйвашев не отказал). Увидев двух своих предшественников, Эдуарда Росселя и Александра Мишарина, Куйвашев, показалось, сам захотел с ними сфотографироваться, потом присоединился Якушев, но как будто без особого энтузиазма. «Я вчера нафотографировался [на стенде Тюменской области]», — объяснил полпред. «О, Андрей Ильич», — улыбнулся губернатор, заметив Андрея Комарова, экс-владельца ЧТПЗ. Его приезд на важное для Куйвашева мероприятие URA.RU анонсировало накануне. И тогда же отмечало: еще ни один губернатор не приходил на свою презентацию с двумя (помимо Комарова, Виктор Вексельберг, ГК «Ренова») миллиардерами и федеральным министром (да, глава Минздрава Михаил Мурашко тоже подошел). «Когда принималось решение, а как же заканчивать работу по презентации субъектов Уральского федерального округа, благодаря той знаменитой фразе, что запоминается первое и последнее слово, было принято решение — чтобы нас надолго запомнили, закончить нужно, конечно же, Свердловской областью. Это особый регион, становой хребет России, опорный край державы», — комплиментарно предварил речь Куйвашева Якушев. Губернатор наверняка слышал про удачное выступление его тюменского коллеги Александра Моора 24 ноября — с вызывающими одобрение шутками. Решил не копировать. «Мы хотим показать вам, как развивался, как менялся наш регион. От старопромышленного уклада — до высокотехнологичных производств», — отметил Куйвашев. И стал перечислять: с 2018-го запущено около 200 новых производств (это десятки тысяч рабочих мест), построено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, область входит в список лидеров по производству яиц, картофеля и молока, дворы, парки и скверы приводятся в порядок, дома (более 30 тысяч) газифицируются, дороги строятся (в 2022-м раньше срока замкнули ЕКАД), количество семей, который получают господдержку, выросло до 230 тысяч, медицина становится доступнее (больше 100 новых ФАПов с 2017-го), закупается оборудование для борьбы с онкологическими и сосудистыми заболеваниями, целевые наборы в медколледжи и медакадемию увеличиваются. А еще, подчеркнул Куйвашев, ликвидирован дефицит мест в детсадах. «Следующий шаг — мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена. В ближайшие годы завершим строительство второй очереди», — пообещал губернатор. «Кампус» — фонд поддержки амбициозной молодежи — его любимый проект. Куйвашев вообще хотел рассказать о нем отдельно, была даже запланирована пленарная сессия, но в последний момент ее сдвинули на январь 2024-го — по просьбе дирекции выставки. В чем причина, неясно. «Так что Евгений Владимирович, скорее всего, выступит на ВДНХ еще раз», — поделился знакомый госслужащий. Третьим предстояло выступить Мурашко. Он — свердловчанин — признался, что «удивлен, что и сельское хозяйство в Свердловской области тоже пошло вперед, потому что в прошлые годы мы помним, что это было такое слабое звено». И похвалил за выполнение задач уже в рамках своего направления. На стенде региона, стилизованном под нижнетагильский Демидовский завод-музей, Куйвашев пробыл около десяти минут. Он начал было рассказывать школьникам сам, но быстро понял, что замгубернатора Дмитрий Ионин, который провел на ВДНХ всю последнюю неделю, с этим делом справится лучше — и передал микрофон ему. Экспозиция, выполненная из уральской меди (более 300 кг), включает несколько интерактивных зон: есть огромная доменная печь (когда заходишь в нее, становится жарко), 3D-фотозона с лучшими видами Екатеринбурга и большой кинетический стол. По мановению руки гостя перед ним вырастают самые знакомые объекты области. «Я вот по „Кампусу“ хочу сказать: мы действительно строим и к 2025 году достроим, это будет кампус мирового уровня, самое современное образовательное пространство», — не упустил возможности напомнить Куйвашев. Стоявшая рядом спикер заксо Людмила Бабушкина, оценивая стенд, позднее заявит: «Красиво, эффектно, значимо». Когда Ионин уже готовился завершать обзор, Якушев подсказал: «Пригласи [в фотозону]». Через несколько секунд выстроилась очередь из желающих получить фото с Куйвашевым. Исполнив миссию, губернатор перешел на стенд родной для него Тюменской области. Но не задержался. «Что, стенд караулишь?» — подколол он на выходе депутата Госдумы Ивана Квитку. «Я работал в Тюменской области. Мне там, собственно, изучать [ничего] не нужно», — объяснил позднее корреспонденту Куйвашев скорость осмотра тюменского стенда. По пути в VIP-зону Россель рассказал действующему губернатору, что слушал его речь (или даже отчет) едва ли не со слезами на глазах. «Как вспомню, через что мы проходили в 1990-е годы. Просто ужас: полтора миллиона человек без работы и без зарплаты. Но мы свое дело делали», — с ужасом отсылал опытный политик. «Потенциал у нас просто огромный», — добавил Россель. И как будто хотел сказать что-то еще, но впереди неожиданно оказался сын губернатора Дмитрий со своей девушкой. Россель парня не узнал: «Ничего себе, вымахал! Вот же недавно на футбол ходили». После кофе-брейка губернатор вернулся туда, откуда все начиналось, — в деловую зону, чтобы вместе с Якушевым немного сказать про два важных проекта, «Сухой порт» и медкластер «Академический». Обоим посвятили отдельные презентации. Обсуждение «Академического» сделало Куйвашева единственным губернатором УрФО, который приехал на выставку не только доказать, что Свердловская область интереснее других, но и «пробить» реальный проект. Погруженный в интригу источник URA.RU утверждает, что в конце октября Мурашко в письме Куйвашеву сообщил, что ранее обещанные региону транши на строительство нового корпуса НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга откладываются на более поздний срок. «Сейчас важно постоянно напоминать [Москве] об этом проекте, делать так, чтобы он был в повестке», — объяснил собеседник включение «Академического» в деловую программу. Это, конечно, одна из причин присутствия Вексельберга (его «Ренова» осваивает район). В разговоре с URA.RU Куйвашев признался, что с Мурашко проблему действительно обсуждал. «Мы в постоянном контакте находимся. Понятно, что всегда денег не хватает, но мы реализовали серьезный проект: строительство объектов инфраструктуры — тогда Универсиады, а ныне — фестиваля университетского порта. Сегодня у нас есть возможность начать реализовать проекты строительства медицинского кластера. Более того, компания Виктора Вексельберга „РСГ-Академическое“ уже построила два общежития, которые будут использованы. Мы двигаемся в этом направлении. Ни в коем случае не отказываемся, понимаем, что это для нас серьезный вызов и задача, которую необходимо решать», — заверил губернатор. И снова попал в окружение чиновников. Анонсировал, что у него сегодня еще много встреч. Якушев отвел губернатора от лишних глаз (и особенно ушей), со стороны сложилось впечатление, что вопрос — серьезнейший. «Просто обмен мнениями по прошедшим на выставке событиям. И встречам», — многозначительно прокомментировал один из свидетелей.