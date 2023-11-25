Куйвашев ворвался в соревнование российских губернаторов

Презентацию уральских регионов на выставке Россия на ВДНХ (Москва), которая считается соревнованием губернаторов, завершил свердловский — Евгений Куйвашев. И сделал это по-особенному: при поддержке едва ли не самой большой свиты и с уникальной программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании, засвидетельствовал корреспондент URA.RU. А также узнал, зачем Куйвашев вернется на выставку в январе.
Все началось в 10 утра — в зоне деловых программ открылся Уральский медиафорум. Хороший повод собрать десятки журналистов региона в одном месте — заодно расскажут про выставку, свердловский стенд.
Евгений Куйвашев презентовал свой регион последним из губернаторов УрФО
Куйвашев пришел под конец экспертной дискуссии, вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым — и, приветствуя собравшихся, как будто анонсировал тезисы, которые через 10-15 минут озвучит на официальном открытии дня Свердловской области в зоне культурных программ. К его появлению зал был битком: замы губернатора, министры, депутаты заксобрания, мэры (включая державшегося весь день как-то в стороне главу Екатеринбурга Алексея Орлова), крупный бизнес. Сопоставимое представительство регионального истеблишмента было разве что на презентации ХМАО.
Главного героя обступили. Кто-то (точнее, летчик-герой Дамир Юсупов) хотел совместное фото, кто-то — передать книгу (ее, почти не глядя, бросили в пакет для таких подарков), а третьи — договориться о встрече (Куйвашев не отказал). Увидев двух своих предшественников, Эдуарда Росселя и Александра Мишарина, Куйвашев, показалось, сам захотел с ними сфотографироваться, потом присоединился Якушев, но как будто без особого энтузиазма. «Я вчера нафотографировался [на стенде Тюменской области]», — объяснил полпред. «О, Андрей Ильич», — улыбнулся губернатор, заметив Андрея Комарова, экс-владельца ЧТПЗ. Его приезд на важное для Куйвашева мероприятие URA.RU анонсировало накануне. И тогда же отмечало: еще ни один губернатор не приходил на свою презентацию с двумя (помимо Комарова, Виктор Вексельберг, ГК «Ренова») миллиардерами и федеральным министром (да, глава Минздрава Михаил Мурашко тоже подошел).
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«Когда принималось решение, а как же заканчивать работу по презентации субъектов Уральского федерального округа, благодаря той знаменитой фразе, что запоминается первое и последнее слово, было принято решение — чтобы нас надолго запомнили, закончить нужно, конечно же, Свердловской областью. Это особый регион, становой хребет России, опорный край державы», — комплиментарно предварил речь Куйвашева Якушев.
Губернатор наверняка слышал про удачное выступление его тюменского коллеги Александра Моора 24 ноября — с вызывающими одобрение шутками. Решил не копировать.
«Мы хотим показать вам, как развивался, как менялся наш регион. От старопромышленного уклада — до высокотехнологичных производств», — отметил Куйвашев. И стал перечислять: с 2018-го запущено около 200 новых производств (это десятки тысяч рабочих мест), построено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, область входит в список лидеров по производству яиц, картофеля и молока, дворы, парки и скверы приводятся в порядок, дома (более 30 тысяч) газифицируются, дороги строятся (в 2022-м раньше срока замкнули ЕКАД), количество семей, который получают господдержку, выросло до 230 тысяч, медицина становится доступнее (больше 100 новых ФАПов с 2017-го), закупается оборудование для борьбы с онкологическими и сосудистыми заболеваниями, целевые наборы в медколледжи и медакадемию увеличиваются. А еще, подчеркнул Куйвашев, ликвидирован дефицит мест в детсадах.
«Следующий шаг — мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена. В ближайшие годы завершим строительство второй очереди», — пообещал губернатор.
Особый акцент в своих выступлениях 25 ноября Евгений Куйвашев делал на студенчестве
«Кампус» — фонд поддержки амбициозной молодежи — его любимый проект. Куйвашев вообще хотел рассказать о нем отдельно, была даже запланирована пленарная сессия, но в последний момент ее сдвинули на январь 2024-го — по просьбе дирекции выставки. В чем причина, неясно. «Так что Евгений Владимирович, скорее всего, выступит на ВДНХ еще раз», — поделился знакомый госслужащий.
Третьим предстояло выступить Мурашко. Он — свердловчанин — признался, что «удивлен, что и сельское хозяйство в Свердловской области тоже пошло вперед, потому что в прошлые годы мы помним, что это было такое слабое звено». И похвалил за выполнение задач уже в рамках своего направления.
На стенде региона, стилизованном под нижнетагильский Демидовский завод-музей, Куйвашев пробыл около десяти минут. Он начал было рассказывать школьникам сам, но быстро понял, что замгубернатора Дмитрий Ионин, который провел на ВДНХ всю последнюю неделю, с этим делом справится лучше — и передал микрофон ему.
Экспозиция, выполненная из уральской меди (более 300 кг), включает несколько интерактивных зон: есть огромная доменная печь (когда заходишь в нее, становится жарко), 3D-фотозона с лучшими видами Екатеринбурга и большой кинетический стол. По мановению руки гостя перед ним вырастают самые знакомые объекты области. «Я вот по „Кампусу“ хочу сказать: мы действительно строим и к 2025 году достроим, это будет кампус мирового уровня, самое современное образовательное пространство», — не упустил возможности напомнить Куйвашев. Стоявшая рядом спикер заксо Людмила Бабушкина, оценивая стенд, позднее заявит: «Красиво, эффектно, значимо».
На фото рядом с Евгением Куйвашевым — летчик-герой Дамир Юсупов
Когда Ионин уже готовился завершать обзор, Якушев подсказал: «Пригласи [в фотозону]». Через несколько секунд выстроилась очередь из желающих получить фото с Куйвашевым. Исполнив миссию, губернатор перешел на стенд родной для него Тюменской области. Но не задержался. «Что, стенд караулишь?» — подколол он на выходе депутата Госдумы Ивана Квитку. «Я работал в Тюменской области. Мне там, собственно, изучать [ничего] не нужно», — объяснил позднее корреспонденту Куйвашев скорость осмотра тюменского стенда.
По пути в VIP-зону Россель рассказал действующему губернатору, что слушал его речь (или даже отчет) едва ли не со слезами на глазах. «Как вспомню, через что мы проходили в 1990-е годы. Просто ужас: полтора миллиона человек без работы и без зарплаты. Но мы свое дело делали», — с ужасом отсылал опытный политик. «Потенциал у нас просто огромный», — добавил Россель. И как будто хотел сказать что-то еще, но впереди неожиданно оказался сын губернатора Дмитрий со своей девушкой. Россель парня не узнал: «Ничего себе, вымахал! Вот же недавно на футбол ходили».
В центре сведловской экспозиции стоит огромный кинетический стол
После кофе-брейка губернатор вернулся туда, откуда все начиналось, — в деловую зону, чтобы вместе с Якушевым немного сказать про два важных проекта, «Сухой порт» и медкластер «Академический». Обоим посвятили отдельные презентации. Обсуждение «Академического» сделало Куйвашева единственным губернатором УрФО, который приехал на выставку не только доказать, что Свердловская область интереснее других, но и «пробить» реальный проект.
Погруженный в интригу источник URA.RU утверждает, что в конце октября Мурашко в письме Куйвашеву сообщил, что ранее обещанные региону транши на строительство нового корпуса НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга откладываются на более поздний срок. «Сейчас важно постоянно напоминать [Москве] об этом проекте, делать так, чтобы он был в повестке», — объяснил собеседник включение «Академического» в деловую программу. Это, конечно, одна из причин присутствия Вексельберга (его «Ренова» осваивает район).
Стенд уникален, в частности, тем, что представляет собой «копию» нижнетагильского завода-музея
В разговоре с URA.RU Куйвашев признался, что с Мурашко проблему действительно обсуждал. «Мы в постоянном контакте находимся. Понятно, что всегда денег не хватает, но мы реализовали серьезный проект: строительство объектов инфраструктуры — тогда Универсиады, а ныне — фестиваля университетского порта. Сегодня у нас есть возможность начать реализовать проекты строительства медицинского кластера. Более того, компания Виктора Вексельберга „РСГ-Академическое“ уже построила два общежития, которые будут использованы. Мы двигаемся в этом направлении. Ни в коем случае не отказываемся, понимаем, что это для нас серьезный вызов и задача, которую необходимо решать», — заверил губернатор.
И снова попал в окружение чиновников. Анонсировал, что у него сегодня еще много встреч. Якушев отвел губернатора от лишних глаз (и особенно ушей), со стороны сложилось впечатление, что вопрос — серьезнейший. «Просто обмен мнениями по прошедшим на выставке событиям. И встречам», — многозначительно прокомментировал один из свидетелей.
Презентацию уральских регионов на выставке Россия на ВДНХ (Москва), которая считается соревнованием губернаторов, завершил свердловский — Евгений Куйвашев. И сделал это по-особенному: при поддержке едва ли не самой большой свиты и с уникальной программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании, засвидетельствовал корреспондент URA.RU. А также узнал, зачем Куйвашев вернется на выставку в январе. Все началось в 10 утра — в зоне деловых программ открылся Уральский медиафорум. Хороший повод собрать десятки журналистов региона в одном месте — заодно расскажут про выставку, свердловский стенд. Куйвашев пришел под конец экспертной дискуссии, вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым — и, приветствуя собравшихся, как будто анонсировал тезисы, которые через 10-15 минут озвучит на официальном открытии дня Свердловской области в зоне культурных программ. К его появлению зал был битком: замы губернатора, министры, депутаты заксобрания, мэры (включая державшегося весь день как-то в стороне главу Екатеринбурга Алексея Орлова), крупный бизнес. Сопоставимое представительство регионального истеблишмента было разве что на презентации ХМАО. Главного героя обступили. Кто-то (точнее, летчик-герой Дамир Юсупов) хотел совместное фото, кто-то — передать книгу (ее, почти не глядя, бросили в пакет для таких подарков), а третьи — договориться о встрече (Куйвашев не отказал). Увидев двух своих предшественников, Эдуарда Росселя и Александра Мишарина, Куйвашев, показалось, сам захотел с ними сфотографироваться, потом присоединился Якушев, но как будто без особого энтузиазма. «Я вчера нафотографировался [на стенде Тюменской области]», — объяснил полпред. «О, Андрей Ильич», — улыбнулся губернатор, заметив Андрея Комарова, экс-владельца ЧТПЗ. Его приезд на важное для Куйвашева мероприятие URA.RU анонсировало накануне. И тогда же отмечало: еще ни один губернатор не приходил на свою презентацию с двумя (помимо Комарова, Виктор Вексельберг, ГК «Ренова») миллиардерами и федеральным министром (да, глава Минздрава Михаил Мурашко тоже подошел). «Когда принималось решение, а как же заканчивать работу по презентации субъектов Уральского федерального округа, благодаря той знаменитой фразе, что запоминается первое и последнее слово, было принято решение — чтобы нас надолго запомнили, закончить нужно, конечно же, Свердловской областью. Это особый регион, становой хребет России, опорный край державы», — комплиментарно предварил речь Куйвашева Якушев. Губернатор наверняка слышал про удачное выступление его тюменского коллеги Александра Моора 24 ноября — с вызывающими одобрение шутками. Решил не копировать. «Мы хотим показать вам, как развивался, как менялся наш регион. От старопромышленного уклада — до высокотехнологичных производств», — отметил Куйвашев. И стал перечислять: с 2018-го запущено около 200 новых производств (это десятки тысяч рабочих мест), построено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, область входит в список лидеров по производству яиц, картофеля и молока, дворы, парки и скверы приводятся в порядок, дома (более 30 тысяч) газифицируются, дороги строятся (в 2022-м раньше срока замкнули ЕКАД), количество семей, который получают господдержку, выросло до 230 тысяч, медицина становится доступнее (больше 100 новых ФАПов с 2017-го), закупается оборудование для борьбы с онкологическими и сосудистыми заболеваниями, целевые наборы в медколледжи и медакадемию увеличиваются. А еще, подчеркнул Куйвашев, ликвидирован дефицит мест в детсадах. «Следующий шаг — мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена. В ближайшие годы завершим строительство второй очереди», — пообещал губернатор. «Кампус» — фонд поддержки амбициозной молодежи — его любимый проект. Куйвашев вообще хотел рассказать о нем отдельно, была даже запланирована пленарная сессия, но в последний момент ее сдвинули на январь 2024-го — по просьбе дирекции выставки. В чем причина, неясно. «Так что Евгений Владимирович, скорее всего, выступит на ВДНХ еще раз», — поделился знакомый госслужащий. Третьим предстояло выступить Мурашко. Он — свердловчанин — признался, что «удивлен, что и сельское хозяйство в Свердловской области тоже пошло вперед, потому что в прошлые годы мы помним, что это было такое слабое звено». И похвалил за выполнение задач уже в рамках своего направления. На стенде региона, стилизованном под нижнетагильский Демидовский завод-музей, Куйвашев пробыл около десяти минут. Он начал было рассказывать школьникам сам, но быстро понял, что замгубернатора Дмитрий Ионин, который провел на ВДНХ всю последнюю неделю, с этим делом справится лучше — и передал микрофон ему. Экспозиция, выполненная из уральской меди (более 300 кг), включает несколько интерактивных зон: есть огромная доменная печь (когда заходишь в нее, становится жарко), 3D-фотозона с лучшими видами Екатеринбурга и большой кинетический стол. По мановению руки гостя перед ним вырастают самые знакомые объекты области. «Я вот по „Кампусу“ хочу сказать: мы действительно строим и к 2025 году достроим, это будет кампус мирового уровня, самое современное образовательное пространство», — не упустил возможности напомнить Куйвашев. Стоявшая рядом спикер заксо Людмила Бабушкина, оценивая стенд, позднее заявит: «Красиво, эффектно, значимо». Когда Ионин уже готовился завершать обзор, Якушев подсказал: «Пригласи [в фотозону]». Через несколько секунд выстроилась очередь из желающих получить фото с Куйвашевым. Исполнив миссию, губернатор перешел на стенд родной для него Тюменской области. Но не задержался. «Что, стенд караулишь?» — подколол он на выходе депутата Госдумы Ивана Квитку. «Я работал в Тюменской области. Мне там, собственно, изучать [ничего] не нужно», — объяснил позднее корреспонденту Куйвашев скорость осмотра тюменского стенда. По пути в VIP-зону Россель рассказал действующему губернатору, что слушал его речь (или даже отчет) едва ли не со слезами на глазах. «Как вспомню, через что мы проходили в 1990-е годы. Просто ужас: полтора миллиона человек без работы и без зарплаты. Но мы свое дело делали», — с ужасом отсылал опытный политик. «Потенциал у нас просто огромный», — добавил Россель. И как будто хотел сказать что-то еще, но впереди неожиданно оказался сын губернатора Дмитрий со своей девушкой. Россель парня не узнал: «Ничего себе, вымахал! Вот же недавно на футбол ходили». После кофе-брейка губернатор вернулся туда, откуда все начиналось, — в деловую зону, чтобы вместе с Якушевым немного сказать про два важных проекта, «Сухой порт» и медкластер «Академический». Обоим посвятили отдельные презентации. Обсуждение «Академического» сделало Куйвашева единственным губернатором УрФО, который приехал на выставку не только доказать, что Свердловская область интереснее других, но и «пробить» реальный проект. Погруженный в интригу источник URA.RU утверждает, что в конце октября Мурашко в письме Куйвашеву сообщил, что ранее обещанные региону транши на строительство нового корпуса НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга откладываются на более поздний срок. «Сейчас важно постоянно напоминать [Москве] об этом проекте, делать так, чтобы он был в повестке», — объяснил собеседник включение «Академического» в деловую программу. Это, конечно, одна из причин присутствия Вексельберга (его «Ренова» осваивает район). В разговоре с URA.RU Куйвашев признался, что с Мурашко проблему действительно обсуждал. «Мы в постоянном контакте находимся. Понятно, что всегда денег не хватает, но мы реализовали серьезный проект: строительство объектов инфраструктуры — тогда Универсиады, а ныне — фестиваля университетского порта. Сегодня у нас есть возможность начать реализовать проекты строительства медицинского кластера. Более того, компания Виктора Вексельберга „РСГ-Академическое“ уже построила два общежития, которые будут использованы. Мы двигаемся в этом направлении. Ни в коем случае не отказываемся, понимаем, что это для нас серьезный вызов и задача, которую необходимо решать», — заверил губернатор. И снова попал в окружение чиновников. Анонсировал, что у него сегодня еще много встреч. Якушев отвел губернатора от лишних глаз (и особенно ушей), со стороны сложилось впечатление, что вопрос — серьезнейший. «Просто обмен мнениями по прошедшим на выставке событиям. И встречам», — многозначительно прокомментировал один из свидетелей.