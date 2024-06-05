05 июня 2024

Госдеп: США считают приемлемым решение одобрить удары ВСУ по РФ

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США считают допустимым одобрить удары ВСУ по территории РФ западным оружием
США считают допустимым одобрить удары ВСУ по территории РФ западным оружием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты считают удары ВСУ по целям внутри России «приемлемым ответом» на текущую эскалацию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем это приемлемым ответом», — прокомментировал Миллер на пресс-брифинге. Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о возможных рисках дальнейшего обострения ситуации после одобрения США использования украинскими войсками американского оружия для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

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Соединенные Штаты считают удары ВСУ по целям внутри России «приемлемым ответом» на текущую эскалацию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы считаем это приемлемым ответом», — прокомментировал Миллер на пресс-брифинге. Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о возможных рисках дальнейшего обострения ситуации после одобрения США использования украинскими войсками американского оружия для нанесения ударов по объектам на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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