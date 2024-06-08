Военкоры показали кадры уничтожения ВСУ в окопах под Угледаром

ВС РФ уничтожают позиции украинской армии на угледарском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные корреспонденты опубликовали кадры уничтожения украинских войск вблизи Угледара. На видео показано нанесения ударов военнослужащими 39-й отдельной мотострелковой бригады по позициям ВСУ на данном направлении.
«Окопы превращаются в братские могилы: 39-я бригада уничтожает пехоту ВСУ у Угледара», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что операторы роты беспилотников активно используют FPV-дроны для выявления и поражения пехоты и укреплений украинской армии.
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