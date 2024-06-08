08 июня 2024

Военкоры показали кадры уничтожения ВСУ в окопах под Угледаром

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ВС РФ уничтожают позиции украинской армии на угледарском направлении
ВС РФ уничтожают позиции украинской армии на угледарском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные корреспонденты опубликовали кадры уничтожения украинских войск вблизи Угледара. На видео показано нанесения ударов военнослужащими 39-й отдельной мотострелковой бригады по позициям ВСУ на данном направлении.

«Окопы превращаются в братские могилы: 39-я бригада уничтожает пехоту ВСУ у Угледара», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что операторы роты беспилотников активно используют FPV-дроны для выявления и поражения пехоты и укреплений украинской армии.

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Российские военные корреспонденты опубликовали кадры уничтожения украинских войск вблизи Угледара. На видео показано нанесения ударов военнослужащими 39-й отдельной мотострелковой бригады по позициям ВСУ на данном направлении. «Окопы превращаются в братские могилы: 39-я бригада уничтожает пехоту ВСУ у Угледара», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что операторы роты беспилотников активно используют FPV-дроны для выявления и поражения пехоты и укреплений украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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