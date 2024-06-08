08 июня 2024

Стало известно, кто нашел пропавших тюменских детей в свердловском лесу. Фото, видео

Тюменских детей в свердловском лесу нашли волонтеры из РМК
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины нашли пропавших детей утром 8 июня
Мужчины нашли пропавших детей утром 8 июня Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Сотрудники РМК-безопасность из Екатеринбурга — Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов — нашли в свердловском лесу пропавших тюменских детей. Мужчины прибыли на поиски вечером в пятницу, подростков они заметили ранним утром во время патрулирования территории, сообщили URA.RU в пресс-службе РМК.

«В пятницу [7 июня] вечером к группе поисковиков присоединились восемь человек из РМК-безопасности. К 01:00 ребята прибыли в лес недалеко от села Липчинское на границе Свердловской и Тюменской областей на четырех машинах и двух квадрациклах. Для поисков взяли с собой квадракоптеры с тепловизором. В районе 04:00 двое сотрудников службы безопасности на квадрацикле выехали прямо к детям», — говорится в сообщении.

Дети были истощены, а на теле были заметны царапины и ссадины. Их накормили, напоили водой, укрыли куртками и посадили на квадроциклы греться. Нашедшие подростков мужчины доставили детей в лагерь, где передали их врачам.

Брат и сестра пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Они приехали из Тюмени к дедушке еще 4 июня, однако домой смог вернуться только пенсионер. 6 июня началась масштабная поисковая операция. Детей искали сотни волонтеров и силовиков. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции агентства.

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Сотрудники РМК-безопасность из Екатеринбурга — Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов — нашли в свердловском лесу пропавших тюменских детей. Мужчины прибыли на поиски вечером в пятницу, подростков они заметили ранним утром во время патрулирования территории, сообщили URA.RU в пресс-службе РМК. «В пятницу [7 июня] вечером к группе поисковиков присоединились восемь человек из РМК-безопасности. К 01:00 ребята прибыли в лес недалеко от села Липчинское на границе Свердловской и Тюменской областей на четырех машинах и двух квадрациклах. Для поисков взяли с собой квадракоптеры с тепловизором. В районе 04:00 двое сотрудников службы безопасности на квадрацикле выехали прямо к детям», — говорится в сообщении. Дети были истощены, а на теле были заметны царапины и ссадины. Их накормили, напоили водой, укрыли куртками и посадили на квадроциклы греться. Нашедшие подростков мужчины доставили детей в лагерь, где передали их врачам. Брат и сестра пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Они приехали из Тюмени к дедушке еще 4 июня, однако домой смог вернуться только пенсионер. 6 июня началась масштабная поисковая операция. Детей искали сотни волонтеров и силовиков. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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