Сотрудники РМК-безопасность из Екатеринбурга — Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов — нашли в свердловском лесу пропавших тюменских детей. Мужчины прибыли на поиски вечером в пятницу, подростков они заметили ранним утром во время патрулирования территории, сообщили URA.RU в пресс-службе РМК.
«В пятницу [7 июня] вечером к группе поисковиков присоединились восемь человек из РМК-безопасности. К 01:00 ребята прибыли в лес недалеко от села Липчинское на границе Свердловской и Тюменской областей на четырех машинах и двух квадрациклах. Для поисков взяли с собой квадракоптеры с тепловизором. В районе 04:00 двое сотрудников службы безопасности на квадрацикле выехали прямо к детям», — говорится в сообщении.
Дети были истощены, а на теле были заметны царапины и ссадины. Их накормили, напоили водой, укрыли куртками и посадили на квадроциклы греться. Нашедшие подростков мужчины доставили детей в лагерь, где передали их врачам.
Брат и сестра пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Они приехали из Тюмени к дедушке еще 4 июня, однако домой смог вернуться только пенсионер. 6 июня началась масштабная поисковая операция. Детей искали сотни волонтеров и силовиков. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции агентства.
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