В Минцифры оценили идею по созданию отдельного ведомства по кибербезопасности

Шадаев: Минцифры не поддерживают идею создания органа по кибербезопасности

08 июня 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Шадаев не оценил идею создания отдельного органа по кибербезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержали идею создания органа по кибербезопасности. Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме. «В России есть структура, называется ФСБ. В ее ведении находится регулирование вопросов, связанных с информационной безопасностью», — сказал министр. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он добавил, что ФСБ со своей задачей «отлично справляются». Шадаев, подчеркнул, что Минцифры не поддерживают идею создания федерального органа по кибербезопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержали идею создания органа по кибербезопасности. Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме. «В России есть структура, называется ФСБ. В ее ведении находится регулирование вопросов, связанных с информационной безопасностью», — сказал министр. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он добавил, что ФСБ со своей задачей «отлично справляются». Шадаев, подчеркнул, что Минцифры не поддерживают идею создания федерального органа по кибербезопасности.