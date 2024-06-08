08 июня 2024

В Минцифры оценили идею по созданию отдельного ведомства по кибербезопасности

Шадаев: Минцифры не поддерживают идею создания органа по кибербезопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , шадаев максут
Шадаев не оценил идею создания отдельного органа по кибербезопасности Фото:

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержали идею создания органа по кибербезопасности. Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.

«В России есть структура, называется ФСБ. В ее ведении находится регулирование вопросов, связанных с информационной безопасностью», — сказал министр. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Он добавил, что ФСБ со своей задачей «отлично справляются». Шадаев, подчеркнул, что Минцифры не поддерживают идею создания федерального органа по кибербезопасности.

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержали идею создания органа по кибербезопасности. Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме. «В России есть структура, называется ФСБ. В ее ведении находится регулирование вопросов, связанных с информационной безопасностью», — сказал министр. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он добавил, что ФСБ со своей задачей «отлично справляются». Шадаев, подчеркнул, что Минцифры не поддерживают идею создания федерального органа по кибербезопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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