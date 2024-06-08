В Минцифры оценили идею по созданию отдельного ведомства по кибербезопасности

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержали идею создания органа по кибербезопасности. Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.
«В России есть структура, называется ФСБ. В ее ведении находится регулирование вопросов, связанных с информационной безопасностью», — сказал министр. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Он добавил, что ФСБ со своей задачей «отлично справляются». Шадаев, подчеркнул, что Минцифры не поддерживают идею создания федерального органа по кибербезопасности.
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