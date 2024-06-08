В МИД РФ заявили об ответе на увеличение Вашингтоном ядерного арсенала

Захарова: РФ ответит на заявления США в соответствии с ядерной доктриной

08 июня 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила об ответных мерах на заявления США Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская сторона будет отвечать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной», — сказала Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон видит необходимость в увеличении ядерного арсенала страны. Кроме того, президент США Джо Байден недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская сторона будет отвечать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной», — сказала Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон видит необходимость в увеличении ядерного арсенала страны. Кроме того, президент США Джо Байден недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, пишет RT.