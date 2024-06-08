08 июня 2024

В МИД РФ заявили об ответе на увеличение Вашингтоном ядерного арсенала

Захарова: РФ ответит на заявления США в соответствии с ядерной доктриной
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила об ответных мерах на заявления США Фото:

Российская сторона будет отвечать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной», — сказала Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон видит необходимость в увеличении ядерного арсенала страны. Кроме того, президент США Джо Байден недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, пишет RT.

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Российская сторона будет отвечать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной», — сказала Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон видит необходимость в увеличении ядерного арсенала страны. Кроме того, президент США Джо Байден недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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