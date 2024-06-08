В МИД РФ заявили об ответе на увеличение Вашингтоном ядерного арсенала

Российская сторона будет отвечать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной», — сказала Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости.
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон видит необходимость в увеличении ядерного арсенала страны. Кроме того, президент США Джо Байден недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, пишет RT.
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