В ХМАО медведь забрался на электрический столб и умер

В Нижневартовском районе (ХМАО) медведь забрался на электрический столб на Северо-Варьеганском месторождении и умер. Об этом сообщили очевидцы.
«Инцидент произошел на Северо-Варьеганском месторождении. Животное ударило током, и медведь умер», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
По словам югорчан, на столбе находится гнездо с птичьими яйцами. Есть вероятность, что животное полезло туда именно за этим. Уточняется, что были вызваны специалисты, чтобы снять труп со столба.
Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Варьеганнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», которой принадлежит месторождение. Ответ ожидается.
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