07 июня 2024

В ХМАО медведь забрался на электрический столб и умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведя ударило током (архивное фото)
Медведя ударило током (архивное фото) Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) медведь забрался на электрический столб на Северо-Варьеганском месторождении и умер. Об этом сообщили очевидцы. 

«Инцидент произошел на Северо-Варьеганском месторождении. Животное ударило током, и медведь умер», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

По словам югорчан, на столбе находится гнездо с птичьими яйцами. Есть вероятность, что животное полезло туда именно за этим. Уточняется, что были вызваны специалисты, чтобы снять труп со столба.

Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Варьеганнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», которой принадлежит месторождение. Ответ ожидается. 

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В Нижневартовском районе (ХМАО) медведь забрался на электрический столб на Северо-Варьеганском месторождении и умер. Об этом сообщили очевидцы.  «Инцидент произошел на Северо-Варьеганском месторождении. Животное ударило током, и медведь умер», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». По словам югорчан, на столбе находится гнездо с птичьими яйцами. Есть вероятность, что животное полезло туда именно за этим. Уточняется, что были вызваны специалисты, чтобы снять труп со столба. Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Варьеганнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», которой принадлежит месторождение. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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