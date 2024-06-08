Барановская вызвала гнев зрителей словами о родах в поле

08 июня 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Юлию Барановскую начали критиковать в интернете за скандальное заявление о родах в поле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Юлия Барановская во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказалась о семейных ценностях в контексте попыток стран Запада повлиять на российский менталитет. Она заявила, что у россиян благодаря предкам сформирован культурный код. Именно он позволял предыдущим поколениям рожать в поле и современным мамам также стоит вернуться к этому. Эти слова вызвали бурную критику телеведущей в соцсетях. Ее начали обвинять в лицемерии. «Юль, когда роды в поле? <…> Почему с таким культурным кодом вы рожали в Лондоне, а не в поле? <…> Барановская, ты в поле Англии рожала детей? Или на футбольном? <…> Юля, которая родила не на родине и вне брака, и прославилась скандалами за алименты, учит женщин как рожать в поле», — поступило сразу несколько критических комментариев в адрес телеведущей. Сообщения от пользователей привели авторы издания Блокнот.ру. Кроме того, Барановскую упрекнули в том, что она забыла про исторический контекст, когда делала свое провокационное заявление. Родильные дома появились только несколько веков назад и тогда у граждан не было выбора, кроме как рожать в домашних условиях. Именно поэтому ее сравнение выглядит абсурдным в современных реалиях. Также Барановскую упрекнули в том, что она рожала в элитной клинике. Телеведущая известна как бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, от которого у нее и появились дети. Ранее в ходе ПМЭФ Барановская заявила, что прабабушки рожали прямо в поле, а после родов продолжали косить траву. Свое заявление телеведущая сделала, говоря о так называемом культурном коде россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Юлия Барановская во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказалась о семейных ценностях в контексте попыток стран Запада повлиять на российский менталитет. Она заявила, что у россиян благодаря предкам сформирован культурный код. Именно он позволял предыдущим поколениям рожать в поле и современным мамам также стоит вернуться к этому. Эти слова вызвали бурную критику телеведущей в соцсетях. Ее начали обвинять в лицемерии. «Юль, когда роды в поле? <…> Почему с таким культурным кодом вы рожали в Лондоне, а не в поле? <…> Барановская, ты в поле Англии рожала детей? Или на футбольном? <…> Юля, которая родила не на родине и вне брака, и прославилась скандалами за алименты, учит женщин как рожать в поле», — поступило сразу несколько критических комментариев в адрес телеведущей. Сообщения от пользователей привели авторы издания Блокнот.ру. Кроме того, Барановскую упрекнули в том, что она забыла про исторический контекст, когда делала свое провокационное заявление. Родильные дома появились только несколько веков назад и тогда у граждан не было выбора, кроме как рожать в домашних условиях. Именно поэтому ее сравнение выглядит абсурдным в современных реалиях. Также Барановскую упрекнули в том, что она рожала в элитной клинике. Телеведущая известна как бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, от которого у нее и появились дети. Ранее в ходе ПМЭФ Барановская заявила, что прабабушки рожали прямо в поле, а после родов продолжали косить траву. Свое заявление телеведущая сделала, говоря о так называемом культурном коде россиян.