На ПМЭФ определились, в каком возрасте лучше начинать свой стартап

Кумпель: молодое поколение Z-стартаперов верит в идеи и их социальные аспекты

08 июня 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Открытие своего бизнеса часто планируют специалисты в возрасте от 18 до 24 лет, сообщил Артем Кумпель Фото: пресс-служба «Авито» новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Средний возраст «стартапера» — организатора собственного бизнеса — в России составляет 37 лет, но на успех всего предприятия влияет еще и поколение, к которому относится начинающий бизнесмен. Поэтому начал формироваться новый тренд в подготовке разных поколений предпринимателей — сценарно-ориентированное обучение. Об этом корреспондент URA.RU услышал в завершающий день Санкт-Петербургского экономического форума на площадке «Поколения X, Y и Z. Как разные поколения стартуют в гонке стартапов?». «Средний возраст успешных стартаперов составляет 37 лет, так как опыт работы в компании или ведения бизнеса помогает находить реальные проблемы и создавать работающие решения. Молодежь часто действует на ощупь, решая несущественные проблемы», — объявил руководитель проекта «Конструкториум» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Федоров. Несмотря на это, поддержка молодых предпринимателей важна, считает эксперт из АСИ, даже если не все станут успешными. «Поэтому мы переходим от библиотеки знаний к новому тренду — сценарно-ориентированному подходу. Теперь молодежи нужно будет ответить на несколько вопросов для категоризации, после чего они будут направлены по своему индивидуальному маршруту», — рассказал Федоров. Тему продолжил старший управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. По исследованиям платформы, открытие своего бизнеса чаще планируют молодые специалисты в возрасте 18 — 24 лет (19%) и 25 — 34 лет (13%). Сомнения относительно старта предпринимательской деятельности чаще встречаются у россиян в возрасте 24-34 лет (40%) и 35-44 лет (40%). «Сравнивая специалистов разных возрастных групп, можно отметить, что молодое поколение Z всегда верит в идеи и их социальные аспекты. В это же время представители старшего поколения Y являются материалистами, хорошо воспринимающими точные цифры. Так или иначе, при открытии собственного дела главное — помнить, что ошибки — это не повод для беспокойства и демотивации. Чем больше ошибок мы совершаем, тем больше опыта получаем», — сообщил Кумпель. В заключении дискуссии представитель платформы отметил, что на пути открытия стартапа представители разных поколений сталкиваются с различными страхами и барьерами. Несмотря на разницу в образе мышления, опрос показал, что главные стоп-факторы для открытия своего дела у возрастных групп различаются незначительно: это финансовые ограничения (60%), нехватка опыта в предпринимательстве (45%), риски и неуверенность в успехе бизнеса (35%), а также страх перед неизвестностью (28%). Фото: пресс-служба «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средний возраст «стартапера» — организатора собственного бизнеса — в России составляет 37 лет, но на успех всего предприятия влияет еще и поколение, к которому относится начинающий бизнесмен. Поэтому начал формироваться новый тренд в подготовке разных поколений предпринимателей — сценарно-ориентированное обучение. Об этом корреспондент URA.RU услышал в завершающий день Санкт-Петербургского экономического форума на площадке «Поколения X, Y и Z. Как разные поколения стартуют в гонке стартапов?». «Средний возраст успешных стартаперов составляет 37 лет, так как опыт работы в компании или ведения бизнеса помогает находить реальные проблемы и создавать работающие решения. Молодежь часто действует на ощупь, решая несущественные проблемы», — объявил руководитель проекта «Конструкториум» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Федоров. Несмотря на это, поддержка молодых предпринимателей важна, считает эксперт из АСИ, даже если не все станут успешными. «Поэтому мы переходим от библиотеки знаний к новому тренду — сценарно-ориентированному подходу. Теперь молодежи нужно будет ответить на несколько вопросов для категоризации, после чего они будут направлены по своему индивидуальному маршруту», — рассказал Федоров. Тему продолжил старший управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. По исследованиям платформы, открытие своего бизнеса чаще планируют молодые специалисты в возрасте 18 — 24 лет (19%) и 25 — 34 лет (13%). Сомнения относительно старта предпринимательской деятельности чаще встречаются у россиян в возрасте 24-34 лет (40%) и 35-44 лет (40%). «Сравнивая специалистов разных возрастных групп, можно отметить, что молодое поколение Z всегда верит в идеи и их социальные аспекты. В это же время представители старшего поколения Y являются материалистами, хорошо воспринимающими точные цифры. Так или иначе, при открытии собственного дела главное — помнить, что ошибки — это не повод для беспокойства и демотивации. Чем больше ошибок мы совершаем, тем больше опыта получаем», — сообщил Кумпель. В заключении дискуссии представитель платформы отметил, что на пути открытия стартапа представители разных поколений сталкиваются с различными страхами и барьерами. Несмотря на разницу в образе мышления, опрос показал, что главные стоп-факторы для открытия своего дела у возрастных групп различаются незначительно: это финансовые ограничения (60%), нехватка опыта в предпринимательстве (45%), риски и неуверенность в успехе бизнеса (35%), а также страх перед неизвестностью (28%).