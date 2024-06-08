Рядом с пропавшими в свердловском лесу детьми бродил медведь

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Силовики заметили медведя с помощью спецтехники
Силовики заметили медведя с помощью спецтехники Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

В лесу Слободо-Турьинского района Свердловской области, где 4 июня пропали Виктория и Григорий Крепп из Тюмени, силовики заметили медведей. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в зоне поиска детей сотрудники полиции и других спецслужб не заметили волков, от которых, по рассказам самих подростков, их защищали охотничьи собаки породы бигль Рыжий и Рокки. Однако полковник Горелых подчеркнул, что в поле зрения спецтехники силовиков попал медведь.

Брат и сестра пропали в лесу еще 4 июня. Они вместе с дедушкой возвращались с рыбалки, но в итоге пенсионер 5 июня вышел к дому один. На поиски пропавших выходили сотни неравнодушных граждан и силовиков. Подробнее о поисках — в сюжете URA.RU.

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В лесу Слободо-Турьинского района Свердловской области, где 4 июня пропали Виктория и Григорий Крепп из Тюмени, силовики заметили медведей. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в зоне поиска детей сотрудники полиции и других спецслужб не заметили волков, от которых, по рассказам самих подростков, их защищали охотничьи собаки породы бигль Рыжий и Рокки. Однако полковник Горелых подчеркнул, что в поле зрения спецтехники силовиков попал медведь. Брат и сестра пропали в лесу еще 4 июня. Они вместе с дедушкой возвращались с рыбалки, но в итоге пенсионер 5 июня вышел к дому один. На поиски пропавших выходили сотни неравнодушных граждан и силовиков. Подробнее о поисках — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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