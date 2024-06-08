Рядом с пропавшими в свердловском лесу детьми бродил медведь

В лесу Слободо-Турьинского района Свердловской области, где 4 июня пропали Виктория и Григорий Крепп из Тюмени, силовики заметили медведей. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, в зоне поиска детей сотрудники полиции и других спецслужб не заметили волков, от которых, по рассказам самих подростков, их защищали охотничьи собаки породы бигль Рыжий и Рокки. Однако полковник Горелых подчеркнул, что в поле зрения спецтехники силовиков попал медведь.
Брат и сестра пропали в лесу еще 4 июня. Они вместе с дедушкой возвращались с рыбалки, но в итоге пенсионер 5 июня вышел к дому один. На поиски пропавших выходили сотни неравнодушных граждан и силовиков. Подробнее о поисках — в сюжете URA.RU.
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