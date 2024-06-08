Волонтеры впали в ступор, увидев потерявшихся в свердловском лесу детей

08 июня 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Дети пропали в Слободо-Туринском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Волонтеры из «Русской медной компании» (РМК) впали в ступор, когда утром 8 июня увидели в лесу в Слободо-Туринском районе пропавших Вику и Гришу Крепп. Свои эмоции они описали корреспонденту URA.RU. «Мы постоянно кричали, звали Гришу и Вику. Приостанавливались, делали тишину, чтобы услышать ответ. И вот в один из таких, когда мы проехали 14 километров от села Ермолино, выехали на поляну, смотрим: вдоль этой накатанной дороги идут дети. Наши глаза увидели детей, мозг еще не понял, что это дети, а рот уже кричал: „Дети и собаки“. Мы ринулись к ним, вошли в ступор от того, что они были абсолютно спокойными, у них не было ни слез, ничего. От них прозвучала такая фраза: „Здравствуйте, а вы нас можете с собой забрать?“. Мы сказали: „Детишки, мы тут все, чтобы найти вас. Чтобы вас забрать к вашей семье“. Мы посадили их на квадроциклы, накинули пледы и повезли», — пояснил один из волонтеров. В группе было восемь человек: Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов, Виктора Крылов, Григорий Горюнов, Владимир Сусов, Даниил Закирьянов и Кирилл Янкин. Они работают в службе безопасности РМК. О пропаже детей стало известно 6 июня. Двумя днями ранее подростки ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся только пенсионер. Вику и Гришу искали более 600 человек. Сейчас они в одной из больниц Тюмени. Их жизни ничего не угрожает. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры из «Русской медной компании» (РМК) впали в ступор, когда утром 8 июня увидели в лесу в Слободо-Туринском районе пропавших Вику и Гришу Крепп. Свои эмоции они описали корреспонденту URA.RU. «Мы постоянно кричали, звали Гришу и Вику. Приостанавливались, делали тишину, чтобы услышать ответ. И вот в один из таких, когда мы проехали 14 километров от села Ермолино, выехали на поляну, смотрим: вдоль этой накатанной дороги идут дети. Наши глаза увидели детей, мозг еще не понял, что это дети, а рот уже кричал: „Дети и собаки“. Мы ринулись к ним, вошли в ступор от того, что они были абсолютно спокойными, у них не было ни слез, ничего. От них прозвучала такая фраза: „Здравствуйте, а вы нас можете с собой забрать?“. Мы сказали: „Детишки, мы тут все, чтобы найти вас. Чтобы вас забрать к вашей семье“. Мы посадили их на квадроциклы, накинули пледы и повезли», — пояснил один из волонтеров. В группе было восемь человек: Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов, Виктора Крылов, Григорий Горюнов, Владимир Сусов, Даниил Закирьянов и Кирилл Янкин. Они работают в службе безопасности РМК. О пропаже детей стало известно 6 июня. Двумя днями ранее подростки ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся только пенсионер. Вику и Гришу искали более 600 человек. Сейчас они в одной из больниц Тюмени. Их жизни ничего не угрожает. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.