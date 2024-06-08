Пропавшие в Свердловской области дети теперь боятся ходить в лес

08 июня 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Дети 4 июня ушли на рыбалку, но заблудились (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп, которых несколько дней искали в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), заявили, что пока не будут ходить в лес. Об этом URA.RU сообщили сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые утром 8 июня нашли детей. «Вика и Гриша сказали нам, что в ближайшее время пока ходить гулять в лес не будут. Лучше будут у себя возле дома», — рассказал один из сотрудников РМК. Вечером 4 июня они ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся лишь пенсионер. Детей искали более 600 человек. Сейчас брата и сестру госпитализировали в одну из больниц Тюмени. За ними наблюдают врачи. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп, которых несколько дней искали в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), заявили, что пока не будут ходить в лес. Об этом URA.RU сообщили сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые утром 8 июня нашли детей. «Вика и Гриша сказали нам, что в ближайшее время пока ходить гулять в лес не будут. Лучше будут у себя возле дома», — рассказал один из сотрудников РМК. Вечером 4 июня они ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся лишь пенсионер. Детей искали более 600 человек. Сейчас брата и сестру госпитализировали в одну из больниц Тюмени. За ними наблюдают врачи. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.