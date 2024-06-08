08 июня 2024

Пропавшие в Свердловской области дети теперь боятся ходить в лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, сосны, лес, лето, сосновый бор, природа
Дети 4 июня ушли на рыбалку, но заблудились (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп, которых несколько дней искали в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), заявили, что пока не будут ходить в лес. Об этом URA.RU сообщили сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые утром 8 июня нашли детей.

«Вика и Гриша сказали нам, что в ближайшее время пока ходить гулять в лес не будут. Лучше будут у себя возле дома», — рассказал один из сотрудников РМК.

Вечером 4 июня они ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся лишь пенсионер. Детей искали более 600 человек. Сейчас брата и сестру госпитализировали в одну из больниц Тюмени. За ними наблюдают врачи. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп, которых несколько дней искали в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), заявили, что пока не будут ходить в лес. Об этом URA.RU сообщили сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые утром 8 июня нашли детей. «Вика и Гриша сказали нам, что в ближайшее время пока ходить гулять в лес не будут. Лучше будут у себя возле дома», — рассказал один из сотрудников РМК. Вечером 4 июня они ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся лишь пенсионер. Детей искали более 600 человек. Сейчас брата и сестру госпитализировали в одну из больниц Тюмени. За ними наблюдают врачи. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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