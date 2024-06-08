Пропавшие в Свердловской области дети теперь боятся ходить в лес

Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп, которых несколько дней искали в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), заявили, что пока не будут ходить в лес. Об этом URA.RU сообщили сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые утром 8 июня нашли детей.
«Вика и Гриша сказали нам, что в ближайшее время пока ходить гулять в лес не будут. Лучше будут у себя возле дома», — рассказал один из сотрудников РМК.
Вечером 4 июня они ушли с дедушкой на рыбалку, домой вернулся лишь пенсионер. Детей искали более 600 человек. Сейчас брата и сестру госпитализировали в одну из больниц Тюмени. За ними наблюдают врачи. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.