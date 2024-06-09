Рособрнадзор ввел строгое ограничение для контрольных работ в школах

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Контрольные не должны занимать более 10% учебного времен Фото:

С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени. Об ограничении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — предупредил о новшестве Музаев в беседе с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также Музаев обсудил с агентством ЕГЭ. В частности, напомнил, что резервные дни для пересдачи экзамена 4 и 5 июля не предназначены для нарушителей, пойманных со шпаргалками. Также глава Рособрнадзора оценил идею депутатов Госдумы отменить ЕГЭ. По его словам, ведомство готово обсудить альтернативу существующей процедуре сдачи итоговых экзаменов.

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С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени. Об ограничении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — предупредил о новшестве Музаев в беседе с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также Музаев обсудил с агентством ЕГЭ. В частности, напомнил, что резервные дни для пересдачи экзамена 4 и 5 июля не предназначены для нарушителей, пойманных со шпаргалками. Также глава Рособрнадзора оценил идею депутатов Госдумы отменить ЕГЭ. По его словам, ведомство готово обсудить альтернативу существующей процедуре сдачи итоговых экзаменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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