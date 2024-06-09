Рособрнадзор ввел строгое ограничение для контрольных работ в школах

09 июня 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Контрольные не должны занимать более 10% учебного времен Фото: Размик Закарян © URA.RU С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени. Об ограничении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — предупредил о новшестве Музаев в беседе с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также Музаев обсудил с агентством ЕГЭ. В частности, напомнил, что резервные дни для пересдачи экзамена 4 и 5 июля не предназначены для нарушителей, пойманных со шпаргалками. Также глава Рособрнадзора оценил идею депутатов Госдумы отменить ЕГЭ. По его словам, ведомство готово обсудить альтернативу существующей процедуре сдачи итоговых экзаменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени. Об ограничении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — предупредил о новшестве Музаев в беседе с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также Музаев обсудил с агентством ЕГЭ. В частности, напомнил, что резервные дни для пересдачи экзамена 4 и 5 июля не предназначены для нарушителей, пойманных со шпаргалками. Также глава Рособрнадзора оценил идею депутатов Госдумы отменить ЕГЭ. По его словам, ведомство готово обсудить альтернативу существующей процедуре сдачи итоговых экзаменов.