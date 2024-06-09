Захарова заявила о кознях Запада перед ПМЭФ

09 июня 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Западные страны пытались помешать проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), однако Россия продолжает налаживать отношения с большинством государств мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Западники всегда будут строить козни. <…> Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве», — приводит слова Захаровой на полях форума ТАСС. Она добавила, что Россия фокусируется на конструктивной повестке и развитии многополярного мира. Число гостей ПМЭФ в 2024 году выросло на четверть в сравнении с прошлым годом. За три дня мероприятия его посетили представители 120 государств. Президент РФ Владимир Путин выступил на полях ПМЭФ. На ней глава России сделал важные заявления, касающиеся социально-экономической сферы. Основные заявления президента — в материале URA.RU.