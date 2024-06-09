Захарова заявила о кознях Запада перед ПМЭФ

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Запад строил козни перед ПМЭФ, заявила Мария Захарова Фото:
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Западные страны пытались помешать проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), однако Россия продолжает налаживать отношения с большинством государств мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Западники всегда будут строить козни. <…> Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве», — приводит слова Захаровой на полях форума ТАСС. Она добавила, что Россия фокусируется на конструктивной повестке и развитии многополярного мира.

Число гостей ПМЭФ в 2024 году выросло на четверть в сравнении с прошлым годом. За три дня мероприятия его посетили представители 120 государств.

Президент РФ Владимир Путин выступил на полях ПМЭФ. На ней глава России сделал важные заявления, касающиеся социально-экономической сферы. Основные заявления президента — в материале URA.RU.

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Западные страны пытались помешать проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), однако Россия продолжает налаживать отношения с большинством государств мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Западники всегда будут строить козни. <…> Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве», — приводит слова Захаровой на полях форума ТАСС. Она добавила, что Россия фокусируется на конструктивной повестке и развитии многополярного мира. Число гостей ПМЭФ в 2024 году выросло на четверть в сравнении с прошлым годом. За три дня мероприятия его посетили представители 120 государств. Президент РФ Владимир Путин выступил на полях ПМЭФ. На ней глава России сделал важные заявления, касающиеся социально-экономической сферы. Основные заявления президента — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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