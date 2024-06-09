«Коммерсант»: задержан напавший с ножом на главу АНО «Цифровые платформы»

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин оказался тем, кто напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Сообщается, что мужчина уже задержан.
«В Москве задержан лидер рок-группы „Пасека“ Роман Медведкин», — сообщил менеджер коллектива Павел Жилов. Информацию об этом передает «Коммерсант».
По данным telegram-канала Baza, ножевые ранения музыкант нанес Щельцину и его другу в состоянии аффекта. Ссора между сторонами началась после того, как Щельцин и Позняков заподозрили рок-музыканта и его спутницу в поиске или размещении закладок. В результате конфликта Иван Позняков скончался от полученных ранений, а Арсений Щельцин находится в больнице с тремя ножевыми ранениями.
Следствие по данному делу продолжается. Следователи уже допросили Медведкина. Завтра суд определит меру пресечения для подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления.
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