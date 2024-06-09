«Коммерсант»: задержан напавший с ножом на главу АНО «Цифровые платформы»

Рок-музыкант Медведкин напал на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина
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На главу АНО "Цифровые платформы" Щельцина напал с ножом лидер группы "Пасека"
На главу АНО "Цифровые платформы" Щельцина напал с ножом лидер группы "Пасека" Фото:

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин оказался тем, кто напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Сообщается, что мужчина уже задержан.

«В Москве задержан лидер рок-группы „Пасека“ Роман Медведкин», — сообщил менеджер коллектива Павел Жилов. Информацию об этом передает «Коммерсант».

По данным telegram-канала Baza, ножевые ранения музыкант нанес Щельцину и его другу в состоянии аффекта. Ссора между сторонами началась после того, как Щельцин и Позняков заподозрили рок-музыканта и его спутницу в поиске или размещении закладок. В результате конфликта Иван Позняков скончался от полученных ранений, а Арсений Щельцин находится в больнице с тремя ножевыми ранениями.

Следствие по данному делу продолжается. Следователи уже допросили Медведкина. Завтра суд определит меру пресечения для подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления.

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Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин оказался тем, кто напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Сообщается, что мужчина уже задержан. «В Москве задержан лидер рок-группы „Пасека“ Роман Медведкин», — сообщил менеджер коллектива Павел Жилов. Информацию об этом передает «Коммерсант». По данным telegram-канала Baza, ножевые ранения музыкант нанес Щельцину и его другу в состоянии аффекта. Ссора между сторонами началась после того, как Щельцин и Позняков заподозрили рок-музыканта и его спутницу в поиске или размещении закладок. В результате конфликта Иван Позняков скончался от полученных ранений, а Арсений Щельцин находится в больнице с тремя ножевыми ранениями. Следствие по данному делу продолжается. Следователи уже допросили Медведкина. Завтра суд определит меру пресечения для подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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