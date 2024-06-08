08 июня 2024

В центре Екатеринбурга элитная иномарка снесла забор. Видео

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ДТП произошло на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева (архивное фото)
ДТП произошло на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева красный «Мерседес» снес забор. Видео поделились очевидцы.

«Минувшим утром на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева Мерседес не вошел в поворот и снес забор. Владельцу сил», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается.

Обновлено в 20:41

"Сообщений по данному факту в Госавтоинспекцию не поступало", — сообщили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева красный «Мерседес» снес забор. Видео поделились очевидцы. «Минувшим утром на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева Мерседес не вошел в поворот и снес забор. Владельцу сил», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается. Обновлено в 20:41 "Сообщений по данному факту в Госавтоинспекцию не поступало", — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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