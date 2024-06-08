ДТП произошло на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева (архивное фото)
В Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева красный «Мерседес» снес забор. Видео поделились очевидцы.
«Минувшим утром на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева Мерседес не вошел в поворот и снес забор. Владельцу сил», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается.
Обновлено в 20:41
"Сообщений по данному факту в Госавтоинспекцию не поступало", — сообщили в ведомстве.
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