21 сентября 2025

Почти по всей Свердловской области дали тепло: где оно уже есть

В Свердловской области 81% котельных начали греть жителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первую очередь подключают к теплу соцучреждения
В первую очередь подключают к теплу соцучреждения Фото:

В Свердловской области к 22 сентября около 81% котельных начали подавать тепло в жилые дома и социальные учреждения. Теплоснабжение полностью запустили в 35 муниципалитетах, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Отапливается 4,4 тысячи объектов социальной сферы и 41,7 миллиона квадратных метров жилья. В регионе запущено в работу 81% котельных — 1107 объектов», — пояснили в ДИПе.

Еще на прошлой неделе подключенных котельных насчитывалось около 60%. Подача тепла в регионе началась с 8 сентября. Подробный график по основным муниципалитетам — в отдельном материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области к 22 сентября около 81% котельных начали подавать тепло в жилые дома и социальные учреждения. Теплоснабжение полностью запустили в 35 муниципалитетах, рассказали в департаменте информполитики региона. «Отапливается 4,4 тысячи объектов социальной сферы и 41,7 миллиона квадратных метров жилья. В регионе запущено в работу 81% котельных — 1107 объектов», — пояснили в ДИПе. Еще на прошлой неделе подключенных котельных насчитывалось около 60%. Подача тепла в регионе началась с 8 сентября. Подробный график по основным муниципалитетам — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...