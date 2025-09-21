Почти по всей Свердловской области дали тепло: где оно уже есть

В Свердловской области к 22 сентября около 81% котельных начали подавать тепло в жилые дома и социальные учреждения. Теплоснабжение полностью запустили в 35 муниципалитетах, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Отапливается 4,4 тысячи объектов социальной сферы и 41,7 миллиона квадратных метров жилья. В регионе запущено в работу 81% котельных — 1107 объектов», — пояснили в ДИПе.
Еще на прошлой неделе подключенных котельных насчитывалось около 60%. Подача тепла в регионе началась с 8 сентября. Подробный график по основным муниципалитетам — в отдельном материале URA.RU.
