Местонахождение пропавшей неизвестно с 9 июня
В Ноябрьске (ЯНАО) 9 июня пропала 31-летняя Диана Габидуллина. Волонтеры в соцсети просят помощи в поиске женщины.
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Габидуллина Диана Даянова, 31 год, Ноябрьск, ЯНАО. С 9 июня 2024 года её местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал».
Из особых примет: черные волосы, карие глаза. Пропавшая плотного телосложения и невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в коричневую кофту с капюшоном, черные лосины и оранжево-коричневые босоножки. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по номеру 8-800-200-71-78 или 112.
Диана плотного телосложения и невысокого роста
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