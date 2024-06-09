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В ЯНАО волонтеры просят помощи в поиске 31-летней женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение пропавшей неизвестно с 9 июня
Местонахождение пропавшей неизвестно с 9 июня Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 9 июня пропала 31-летняя Диана Габидуллина. Волонтеры в соцсети просят помощи в поиске женщины.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Габидуллина Диана Даянова, 31 год, Ноябрьск, ЯНАО. С 9 июня 2024 года её местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал».

Из особых примет: черные волосы, карие глаза. Пропавшая плотного телосложения и невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в коричневую кофту с капюшоном, черные лосины и оранжево-коричневые босоножки. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по номеру 8-800-200-71-78 или 112.

Диана плотного телосложения и невысокого роста
Диана плотного телосложения и невысокого роста
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) 9 июня пропала 31-летняя Диана Габидуллина. Волонтеры в соцсети просят помощи в поиске женщины. «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Габидуллина Диана Даянова, 31 год, Ноябрьск, ЯНАО. С 9 июня 2024 года её местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Из особых примет: черные волосы, карие глаза. Пропавшая плотного телосложения и невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в коричневую кофту с капюшоном, черные лосины и оранжево-коричневые босоножки. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по номеру 8-800-200-71-78 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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