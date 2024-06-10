Отец Жанны Фриске рассказал, как в морге за фото голой дочери предлагали миллион

Отец эстрадной певицы и телеведущей Жанны Фриске Владимир рассказал, что в 2015 году, когда семья готовилась к похоронам девушки, злоумышленники планировали нажиться на ее смерти. По словам мужчины, сотрудникам морга предлагали миллион, чтобы сфотографировать певицу голой.
«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью. Сначала 500 тысяч, а потом уже миллион предложили, но они (сотрудники морга — прим. URA.RU) молодцы, отказались», — рассказал Владимир Фриске в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
В 2014 году стало известно о том, что певица смертельно больна. По объяснению ее отца, у Фриске была диагностирована глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. В этом же году она начала лечение, которое проходило больше года. По словам Владимира Фриске, дочери на какое-то время становилось лучше, однако после смены лекарства ее состояние ухудшилось.
После этого мужчина познакомился с еще одним врачом, который предложил дорогостоящее лекарство, однако после первой дозы препарата девушке стало еще хуже. Мужчина предполагает, что его обманули мошенники, так как после смерти дочери связаться с этим доктором и найти его след он не смог. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
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