Рост цен на продукты в Италии журналисты связывают с введением антироссийских санкций

Стоимость продуктов питания в Италии c началом введения антироссийских санкций выросла на 25%. Энергоносители подорожали на 76%, однако власти якобы не стремятся помогать семьям с низкими доходами, сообщили иноСМИ.

По данным Итальянского института статистики ISTAT, как пишет IFQ, за последние четыре года рост цены на продукты росли быстрее инфляции. Журналисты связывают это с началом конфликта на Украине и введением антироссийских санкций. Как пишет издание со ссылкой на аналитические данные, с октября 2021 года по октябрь 2025 года цены на продукты выросли на 24,9% — это почти на восемь пунктов выше общего индекса потребительских цен (+17,3%), который показывает динамику месячной и годовой инфляции.

Согласно документу, на который ссылаются иностранные журналисты, в среднем итальянцы тратят на продукты около 16,6% от заработка. Например, пара с двумя детьми платит в год на 250 евро больше, пара с одним ребенком — на 219 евро, а средняя семья — на 173 евро. Однако авторы материала утверждают, что реальные зарплаты остаются на уровне 2021 года.

