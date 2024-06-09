Пермяков на неделе ждет жаркая погода с грозами

Температура воздуха будет выше нормы
В Пермском крае с 10 по 14 июня будет жаркая погода с грозами. Об этом сообщают синоптики пермского ЦГМС.
«10-14 июня ожидается жаркая погода. 13-14 июня с кратковременными дождями и грозами», — сказано в сообщении.
Синоптики уточняют, что температура воздуха будет выше нормы. Но превышение не составит больше 3-5 градусов.
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