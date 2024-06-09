09 июня 2024

Пермяков на неделе ждет жаркая погода с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха будет выше нормы
Температура воздуха будет выше нормы Фото:

В Пермском крае с 10 по 14 июня будет жаркая погода с грозами. Об этом сообщают синоптики пермского ЦГМС.

«10-14 июня ожидается жаркая погода. 13-14 июня с кратковременными дождями и грозами», — сказано в сообщении.

Синоптики уточняют, что температура воздуха будет выше нормы. Но превышение не составит больше 3-5 градусов.

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В Пермском крае с 10 по 14 июня будет жаркая погода с грозами. Об этом сообщают синоптики пермского ЦГМС. «10-14 июня ожидается жаркая погода. 13-14 июня с кратковременными дождями и грозами», — сказано в сообщении. Синоптики уточняют, что температура воздуха будет выше нормы. Но превышение не составит больше 3-5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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