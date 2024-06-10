В Челябинске 30 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников, еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. Об этом на аппаратном совещании 10 июня сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.
«Подведены первые результаты периода ЕГЭ: 17 школьников набрали 100 баллов по химии. Еще 13 выпускников набрали 100 баллов по литературе», — уточнил Авдеев.
Согласно данным минобра региона, высший балл по первым результатам ЕГЭ получили 66 выпускников. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии.
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