В Челябинске 30 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске 13 выпускников получили максимальный балл по литературе, 17 - по химии
В Челябинске 13 выпускников получили максимальный балл по литературе, 17 - по химии Фото:

В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников, еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. Об этом на аппаратном совещании 10 июня сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.

«Подведены первые результаты периода ЕГЭ: 17 школьников набрали 100 баллов по химии. Еще 13 выпускников набрали 100 баллов по литературе», — уточнил Авдеев.

Согласно данным минобра региона, высший балл по первым результатам ЕГЭ получили 66 выпускников. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников, еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. Об этом на аппаратном совещании 10 июня сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев. «Подведены первые результаты периода ЕГЭ: 17 школьников набрали 100 баллов по химии. Еще 13 выпускников набрали 100 баллов по литературе», — уточнил Авдеев. Согласно данным минобра региона, высший балл по первым результатам ЕГЭ получили 66 выпускников. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...